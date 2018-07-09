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Грузинский пастух застрелил семью туристов из США
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Грузинский пастух застрелил семью туристов из США 

Уралинформбюро 37 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Молодого пастуха подозревают в убийстве семьи из США, которая приехала на отдых в Грузию. Трагедия произошла в регионе Мцхета-Мтианети, передает "Уралинформбюро".
Тела 44-летнего Райана Смита и его 43-летней супруги Лоры несколько дней назад были найдены в ущелье Хада у водопада. Поиски их 4-летнего сына завершились в понедельник. Мальчик найден мертвым в том месте, куда указал предполагаемый убийца, сообщает "Интерфакс".
По словам местных жителей, пастух проводил к водопаду приехавших в ущелье на отдых американцев. У него произошел конфликт с главой семьи, после чего он застрелил из ружья всю семью.
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