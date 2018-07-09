Грузинский пастух застрелил семью туристов из США

Молодого пастуха подозревают в убийстве семьи из США , которая приехала на отдых в Грузию . Трагедия произошла в регионе Мцхета-Мтианети, передает "Уралинформбюро"

Тела 44-летнего Райана Смита и его 43-летней супруги Лоры несколько дней назад были найдены в ущелье Хада у водопада. Поиски их 4-летнего сына завершились в понедельник. Мальчик найден мертвым в том месте, куда указал предполагаемый убийца, сообщает "Интерфакс"

По словам местных жителей, пастух проводил к водопаду приехавших в ущелье на отдых американцев. У него произошел конфликт с главой семьи, после чего он застрелил из ружья всю семью.