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«Вардавар» в Тбилиси: как обливали водой туристов и жителей столицы Грузии
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«Вардавар» в Тбилиси: как обливали водой туристов и жителей столицы Грузии 

Sputnik Грузия 4 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Традиционный армянский праздник «Вардавар» отметили в историческом центре района Авлабари в столице Грузии. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как по традиции на празднике обливали водой прохожих
Среди всех армянских традиционных праздников «Вардавар» — самый большой летний праздник, который очень любят в народе, и один из главных праздников Армянской Церкви. Он отмечается в честь Преображения Господня, через 14 недель после Пасхи. Праздник также известен своим обычаем, когда его участники обливают друг друга водой.
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