«Вардавар» в Тбилиси: как обливали водой туристов и жителей столицы Грузии

Традиционный армянский праздник «Вардавар» отметили в историческом центре района Авлабари в столице Грузии . Смотрите на видео Sputnik Грузия, как по традиции на празднике обливали водой прохожих

Среди всех армянских традиционных праздников «Вардавар» — самый большой летний праздник, который очень любят в народе, и один из главных праздников Армянской Церкви. Он отмечается в честь Преображения Господня, через 14 недель после Пасхи. Праздник также известен своим обычаем, когда его участники обливают друг друга водой.