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Воспитанники «Самбо-70» завоевали на международном турнире 6 медалей
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Воспитанники «Самбо-70» завоевали на международном турнире 6 медалей 

Наш Теплый стан 5 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
В Астане завершился международный турнир по самбо на призы Президента Республики Казахстан, но котором спортсмены центра спорта и образования «Самбо-70» завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.
В турнире приняли участие более двухсот спортсменов из 13 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Россия, Румыния, Сербия, Таджикистан, Узбекистан).
Два дня в спорткомплексе «Даулет» проходили упорные поединки. Воспитанники «Самбо-70» выступили очень достойно.
Вот имена победителей и призеров: Яна Костенко (1 место, до 60 кг); Анастасия Поликарпова (2 место, до 52 кг); Яна Шевченко (2 место, до 60 кг); Андрей Перепелюк (1 место, до 82 кг); Сергей Рябов (1 место, до 90 кг); Саян Хертек (3 место, до 57 кг).
Сильнейшие российские спортсмены в очных поединках решали судьбу не только медалей этих соревнований, но и право представлять сборную России на 2 Летних Европейских играх 2019. Осенью состоятся решающие международные соревнования в Казани и Бухаресте, по итогам которых определится состав сборной России на Летние Европейские игры 2019 года.
Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».
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