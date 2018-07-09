Воспитанники «Самбо-70» завоевали на международном турнире 6 медалей

Астане завершился международный турнир по самбо на призы Президента Республики Казахстан , но котором спортсмены центра спорта и образования «Самбо-70» завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Армения, Беларусь, Грузия, Латвия, Россия, Румыния, Сербия, Таджикистан, В турнире приняли участие более двухсот спортсменов из 13 стран ( Азербайджан Италия , Казахстан, Кыргызстан Узбекистан ).

Два дня в спорткомплексе «Даулет» проходили упорные поединки. Воспитанники «Самбо-70» выступили очень достойно.

Сильнейшие российские спортсмены в очных поединках решали судьбу не только медалей этих соревнований, но и право представлять сборную России на 2 Летних Европейских играх 2019. Осенью состоятся решающие международные соревнования в Казани Бухаресте , по итогам которых определится состав сборной России на Летние Европейские игры 2019 года.

Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».