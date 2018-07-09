В Грузии ищут четырехлетнего ребенка, пропавшего после гибели родителей

Грузии с утра понедельника возобновят поиски пропавшего в ущелье Хада четырехлетнего ребенка. Его родители ранее были обнаружены мертвыми. Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями республики третий день прочесывают местность, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«Ущелье Хада почти 11-километровое, и практически на всем его протяжении работали спасатели. Остаются лишь несколько мест, где есть опасность возникновения оползневых процессов, и туда пока рискованно заходить», — рассказал журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в регионе Мцхета-Мтианети Темур Мониава.

Ребенка ищут около 50 спасателей и группа прибывших из Тбилиси водолазов, также в поисках участвует местное население.

6 июля в Душетинском муниципалитете Грузии пропала пара туристов с маленьким ребенком. Полицейские, отправившиеся на поиски людей, нашли их машину и личные вещи в целости и сохранности. В тот же день одного из туристов — женщину — обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины, а на следующий день было найдено тело еще одного пропавшего туриста — мужчины. Ими оказались 44-летний Райан Смит и его 43-летняя супруга Лора. Операция по поиску их ребенка продолжается.

Причины смерти людей не обнародовались, но, согласно официальному сообщению, на телах нет признаков насильственной смерти, и, скорее всего, чета погибла в результате несчастного случая. Известно, что погибшая семья имела грузинско-американское гражданство и последние несколько лет жила в Грузии. Сегодня с утра возобновились поиски их пропавшего малыша. Местные жители видели, что ребенок часто сидел в рюкзаке-переноске у отца и его могло унести течением реки на большое расстояние.