Военно-медицинская академия приняла участие в работе координационно-консультативного авиамедицинского совета Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК)

Беларуси, Армении, В работе заседания приняли участие руководители медицинской службы гражданской авиации из России Казахстана и других стран.

Киргизии, Узбекистана, В работе заседания приняли участие руководители медицинской службы гражданской авиации из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Грузии Таджикистана . Военно-медицинскую академию на форуме представлял заведующий кафедрой авиационной и космической медицины заслуженный деятель науки РФ профессор А. Благинин. Он огласил приветственный адрес начальника академии член-корреспондента РАН , заслуженного врача РФ, профессора А. Фисуна участникам авиамедицинского форума.

В рамках мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: медицинское обеспечение безопасности профессиональной деятельности авиации, медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ, оказание медицинской помощи на борту воздушного судна, вопросы клинической авиационной медицины, современное состояние нормативно-правового и врачебно-экспертного обеспечения в авиационной медицине, пути их гармонизации и совершенствования.

Выступающие отметили важную роль Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в подготовке авиационных врачей гражданской авиации. Среди делегатов конференции 30% прошли подготовку на кафедре авиационной и космической медицины ВМедА. Достигнуто соглашение об участии академии в профильной подготовке авиационных врачей стран СНГ.