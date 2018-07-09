Военно-медицинская академия приняла участие в работе координационно-консультативного авиамедицинского совета Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК) 

В работе заседания приняли участие руководители медицинской службы гражданской авиации из России, Беларуси, Армении, Казахстана и других стран.
В Ереване состоялось 38-заседание координационно-консультативного авиамедицинского совета Межгосударственного Авиационного Комитета, приуроченное к 25-летию деятельности (МАК), на тему «Вопросы совершенствования медицинского обеспечения авиации государств-участников Соглашения, координации и гармонизации действий государств и международных организаций по соблюдению ими соответствующих Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) Международной организации гражданской авиации (IKAO) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)».
В работе заседания приняли участие руководители медицинской службы гражданской авиации из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Грузии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Военно-медицинскую академию на форуме представлял заведующий кафедрой авиационной и космической медицины заслуженный деятель науки РФ профессор А. Благинин. Он огласил приветственный адрес начальника академии член-корреспондента РАН, заслуженного врача РФ, профессора А. Фисуна участникам авиамедицинского форума.
В рамках мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: медицинское обеспечение безопасности профессиональной деятельности авиации, медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ, оказание медицинской помощи на борту воздушного судна, вопросы клинической авиационной медицины, современное состояние нормативно-правового и врачебно-экспертного обеспечения в авиационной медицине, пути их гармонизации и совершенствования.
Выступающие отметили важную роль Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в подготовке авиационных врачей гражданской авиации. Среди делегатов конференции 30% прошли подготовку на кафедре авиационной и космической медицины ВМедА. Достигнуто соглашение об участии академии в профильной подготовке авиационных врачей стран СНГ.