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Новая дорога в Батуми: как выглядит километровая эстакада
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Новая дорога в Батуми: как выглядит километровая эстакада 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Четырехполосная эстакада длиной в километр открылась на въезде в черноморский курортный город Батуми. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как выглядит новая дорога
По данным правительства Аджарии, эстакада начнет работать с полной нагрузкой с сентября. В рамках общего проекта будут построены пять дорог, которые соединят между собой центральный мост, порт и эстакаду. Всего на строительство эстакады и дополнительных дорог из бюджета Аджарской автономной республики выделено около 15,3 миллионов лари (около 6,3 миллиона долларов).
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