Новая дорога в Батуми: как выглядит километровая эстакада

Четырехполосная эстакада длиной в километр открылась на въезде в черноморский курортный город Батуми . Смотрите на видео Sputnik Грузия , как выглядит новая дорога

По данным правительства Аджарии, эстакада начнет работать с полной нагрузкой с сентября. В рамках общего проекта будут построены пять дорог, которые соединят между собой центральный мост, порт и эстакаду. Всего на строительство эстакады и дополнительных дорог из бюджета Аджарской автономной республики выделено около 15,3 миллионов лари (около 6,3 миллиона долларов).