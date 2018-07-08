Сборная России по регби-7 вышла в плей-офф этапа ЧЕ с 1-го места в группе 

Мужская сборная России по регби-7 одержала три победы в группе на третьем этапе чемпионата Европы в Эксетере (Англия). Российские регбисты обыграли Польшу (43:12), Грузию (19:7), Англию и вышла в плей-офф с первого места в группе С.
8 июля мужская сборная России по регби-7 в 1/4 финала третьего этапа чемпионата Европы в Эксетере сыграет с Францией. Другие пары составили Германия и Англия, Уэльс и Португалия, Ирландия и Грузия.
Регби-7. Чемпионат Европы. Мужчины. Третий этап. Эксетер, Англия Группа C Россия — Польша — 43:12 Россия — Грузия — 19:7 Англия — Россия — 14:27