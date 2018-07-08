Мужская сборная России по регби-7 выиграла серебро 3-го этапа ЧЕ 

Мужская сборная России в финале третьего этапа чемпионата Европы по регби-7 в Эксетере уступила команде Англии со счётом 5:15. В составе российской команды попытку занёс Михаил Бабаев.
Третье место заняли ирландцы, обыгравшие португальцев со счётом 29:7.
Добавим, что победителем двух первых этапов чемпионата Европы, в Москве и Франции, стала сборная Ирландии. Четвёртый, заключительный этап пройдёт в Польше, в городе Лодзь.
Регби-7. Мужчины. Чемпионат Европы. Третий этап. Эксетер, Англия Финал
Россия — Англия — 5:15.
Матч за 3-е место
Ирландия — Португалия — 29:7.