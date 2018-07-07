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Грузинские пограничники получили доступ к базе розыска Интерпола
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Грузинские пограничники получили доступ к базе розыска Интерпола 

Мир24 1 час назад
Погранично-пропускные пункты на государственной границе Грузии получили прямой доступ к базе данных разыскиваемых лиц Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.
Ранее у грузинских пограничников был доступ только к базам утерянных или украденных дорожных документов и украденных транспортных средств.
База Генерального секретариата Интерпола по разыскиваемым лицам содержит данные о более 153 тысячах человек — международных преступниках, пропавших без вести лицах, информацию о криминальных преступлениях, фотографии, отпечатки пальцев и т. д.
На госграницы Грузии действует 20 погранично-пропускных пунктов.
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