Мамедъяров и Манцаканян встретятся в скором времени

Об этом, как сообщает Sputnik Армения, заявил в эфире телеканала «Шант» Манцаканян.

По его словам, соответствующая договоренность между сторонами уже достигнута.

"Для нас очень важно сохранить динамику переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана", — сказал Мнацаканян.

Министр пояснил, что когда ведутся разговоры об атмосфере, способствующей достижению мира, то имеется в виду принцип, имеющий широкий контекст. Сюда входят также функции, касающиеся усиления режима перемирия.

Эскалация карабахского конфликта

В период со второго по пятое апреля 2016 года произошла самая крупная эскалация карабахского конфликта с момента заключения перемирия. Ереван сообщил о наступательных действиях азербайджанской стороны, при этом в Баку заявили об обстрелах со стороны ВС Армении. Согласно официальным данным, обе стороны конфликта понесли потери, в том числе среди мирных жителей.

Франции, Пятого апреля 2016 года при содействии Москвы стороны договорились о приостановке военных действий, однако нарушения на линии соприкосновения продолжались вплоть до 16 мая того же года. В этот день в Вене состоялась первая с начала обострения ситуации в Карабахе встреча президентов Азербайджана и Армении — Ильхама Алиева Сержа Саргсяна при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ( России США ).

О ходе урегулирования Карабахского конфликта читайте здесь >>

На встрече было достигнуто соглашение о неукоснительном выполнении соглашений о перемирии (от 1994 года) и о укреплении режима прекращения огня (от 1995 года). Стороны согласились, что необходим мониторинг возникающих инцидентов и внедрение механизма их расследования в рамках полномочий команды постоянного представителя ОБСЕ.