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Бельгийские компании заинтересованы в работе в глубоководном порту Анаклия в Западной Грузии
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Бельгийские компании заинтересованы в работе в глубоководном порту Анаклия в Западной Грузии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 7 июля /Синьхуа/ — Грузия высоко ценит поддержку Бельгии на международной арене, заявил в пятницу глава грузинского МИДа Давид Залкалиани на совместной пресс-конференции с бельгийским вице-премьером Дидье Рейндерсом.
Последний отметил важность активизации экономических связей между двумя странами и открытия прямых авиарейсов, что будет способствовать увеличению потока туристов. Он обратил внимание на прогресс Тбилиси в торгово-инвестиционном сотрудничестве.
"Бельгийские компании заинтересованы в работе в Грузии. Например, в глубоководном порту Анаклия /Западная Грузия/. Меня также впечатлили те реформы, которые активно проходятся в Грузии", — отметил Д. Рейндерс.
Вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Д. Рейндерс прибыл в Грузию с официальным визитом 6 июля. —0—
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