Бельгийские компании заинтересованы в работе в глубоководном порту Анаклия в Западной Грузии

Последний отметил важность активизации экономических связей между двумя странами и открытия прямых авиарейсов, что будет способствовать увеличению потока туристов. Он обратил внимание на прогресс Тбилиси в торгово-инвестиционном сотрудничестве.

"Бельгийские компании заинтересованы в работе в Грузии. Например, в глубоководном порту Анаклия /Западная Грузия/. Меня также впечатлили те реформы, которые активно проходятся в Грузии", — отметил Д. Рейндерс.

Вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Д. Рейндерс прибыл в Грузию с официальным визитом 6 июля. —0—