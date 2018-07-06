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В резиденции Католикоса всех армян произошла драка между его сторонниками и противниками
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В резиденции Католикоса всех армян произошла драка между его сторонниками и противниками 

ТАСС 35 минут назад
ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Сторонники и противники Католикоса всех армян Гарегина II в пятницу начали драку в здании канцелярии резиденции духовного лидера Армении, когда тот прошел мимо демонстрантов, требовавших его отказа от сана.
Инцидент транслировался в режиме реального времени по местным новостным порталам.
"Гарегин, уходи!", — стали скандировать протестующие, после чего началась драка, которая продлилась несколько минут. Собравшимся удалось успокоить участников инцидента. Сам Католикос в окружении духовенства прошел мимо демонстрантов и не стал отвечать на их требования. Ситуация остается напряженной, в здании канцелярии дежурят полицейские.
Ранее руководитель пресс-канцелярии первопрестольного Святого Эчмиадзина священник Ваграм Меликян сообщил, что активисты, требующие отказа от сана Гарегина II, ворвались в пятницу в одно из зданий резиденции духовного лидера Армении в городе Эчмиадзин. Сам Гарегин II ранее призвал протестующих против него активистов прекратить демонстрации и не подвергать опасности репутацию Армянской апостольской церкви. Он также запретил своим сторонникам устраивать ответные акции, чтобы избежать «неуместных явлений».
В Армении с 6 июня проходят акции с требованием отказа Гарегина II от сана. Протестующие заявляют, что только отречение Католикоса поможет церковным реформам. Архиерейский собор Армянской апостольской церкви 6 июня осудил протестные акции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что государство не вмешивается в церковные дела, и отказался комментировать требования протестующих.
По законам Армянской апостольской церкви Католикос избирается пожизненно. Гарегин II был избран Католикосом всех армян и Верховным патриархом в 1999 году Высшим духовным советом.
ТАСС: последние новости
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