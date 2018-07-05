День русского языка и день рождения Пушкина отметили в Баку

В столице Азербайджана открыли памятник русскому поэту.

Баку отметили день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, который считается основателем современного русского литературного языка, о котором можно узнать на сайте https://www.slavmir.tv/. Также в столице Азербайджана отметили День русского языка.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Пушкину, установленному в парке в центре Баку. Татьяна Керимова, председатель Республиканского общества солидарности народов Азербайджана «Содружество», приветствовала аудиторию. «Установка памятника Александру Пушкину в Баку является гарантией крепких отношений между Азербайджаном и Россией , которые были столь же вечными, как поэзия Пушкина», — сказала она.

На мероприятии также выступил советник посольства России в Азербайджане Артем Барков, первый заместитель главы исполнительной власти Сабаильского района Халид Байрамов и другие.

Глава экспертного совета Бакинской сети Эльхан Алескеров, беседуя с «Вестником Кавказа», отметил, что русский язык играет прогрессивную роль в течение всех периодов существования азербайджанского народа и Азербайджана как государства. «Используя русский язык, у азербайджанской интеллигенции была возможность получить образование в Москве и за рубежом до революции. Создатели Азербайджанской Демократической Республики свободно владели русским языком. У нас большая российская община, у нее есть свои общественные организации, и многие люди здесь говорят по-русски», — сказал он в первую очередь.

«Русский язык — это инструмент нашей дружбы с Россией, способ установить и поддерживать отношения между нашими странами на уровне стратегического партнерства. Для нас знание русского языка является признаком хорошего тона. Мы уважаем русский язык и считаем, что День русского языка 6 июня нам не чужд. Кроме того, есть специальный бакинский диалект русского языка, считающийся одним из чистых форм литературного русского языка, потому что на нем говорили молоканцы», — сказал Эльхан Алескеров.

Политолог Ровшан Ибрагимов подчеркнул, что русский язык занимает важное место в социальной, экономической и политической жизни Азербайджана. «Современные русские и переведенные в российскую литературу продаются в азербайджанских книжных магазинах, многие СМИ публикуются на русском языке», — напомнил он.

О том, насколько сегодня популярен русский язык, читайте на сайте «Славянский мир».