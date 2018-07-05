Какое особое положение было у Грузии при СССР

Грузинская ССР в составе Советского Союза была на особом счету. Это было вызвано объективными факторами. Во-первых, в Грузии родился Иосиф Сталин. Кроме того, в составе верховной власти в СССР были и другие грузины, такие как Григорий Орджоникидзе Лаврентий Берия . Политическая активность в Грузинской ССР всегда была очень высокой, а культ Сталина по понятным причинам был особенно силен.

Особое положение

В Грузинской ССР был создан режим экономического благоприятствования. Республика ежегодно получала солидные дотации из союзного бюджета. Уровень потребления на душу населения в Грузии был в 4 раза выше этого же показателя производства. В РСФСР же показатель потребления составлял только 75% от уровня производства.

После знаменитого доклада Никиты Хрущева 14 февраля 1956 года о разоблачении культа личности, в Тбилиси начались массовые восстания. Уже 4 марта у памятника Сталину в грузинской столице стал собираться народ, коммунист Парастишвили поднялся на постамент монумента, отпил вино из бутылки и, разбив её, сказал: «Пусть так же погибнут враги Сталина, как эта бутылка!».

Мирные митинги проходили пять дней. В ночь на 10 марта, желая отправить телеграмму в Москву , многотысячная толпа направилась к телеграфу. По ней был открыт огонь. По данным МВД Грузии, в ходе подавления беспорядков было убито 15 и ранено 54 человека, 7 умерло в больницах, 200 человек было арестовано.

По всему Союзу начался демонтаж памятников Сталину, только в Гори, на родине «вождя народов» по особому разрешению Хрущева памятник был оставлен. Он долгое время оставался самым известным памятником Сталину, но и он был демонтирован уже в наше время, в ночь на 25 июня 2010 года. По указу Михаила Саакашвили

Грузия не может не ассоциироваться с винами, а грузин в культурном поле Советского Союза неизменно выступал в роли тамады и знатока длинных красивых тостов. Грузинская ССР была одним из основных и старейших винодельческих районов Советского Союза, а грузинские вина стали международно-признанным брендом. Известно, что на Ялтинской конференции Сталин угощал грузинским вином «Хванчкара» Уинстона Черчилля , после чего британский министр стал преданным ценителем этой марки.

Сам Сталин любил вина «Киндзмараули», «Хванчкара» и «Маджари».

В Грузии выпускали высококачественные столовые и крепленые вина. Производством виноградных вин занимались предприятия Самтреста, в который входили образцовые совхозы: Цинандали, Напареули, Мукузани, Кварели в Кахетии и Варцихе в западной части Грузии. Комбинат шампанских вин вырабатывал Советское шампанское и виноградные вина. В Грузии к 1960-м годам вырабатывалось 26 марок вин: столовых сухих 12, полусладких 7, крепких 5, десертных сладких 2.

Туризм

В силу оптимальных климатических условий Грузинская ССР была настоящей туристической Меккой Советского Союза. Для советских граждан курорты Грузии заменяли и Турцию , и Египет , и прочую жаркую заграницу. В курортной Абхазии , которая была частью Грузинской ССР, были самые фешенебельные курорты СССР Пицунда и Гагры.

В советскую эпоху Грузия была лучшей тренировочной базой для советских горнолыжников. Также Грузия в целом и Сванетия в частности стали и главными альпинистскими базами Советского Союза.

Здесь периодически проводились альпиниады и разрядные восхождения на вершины Кавказских гор. Большой вклад в развитие советского альпинизма и скалолазания внес Михаил Виссарионович Хергиани, 7-кратный чемпион СССР и заслуженный мастер спорта Советского Союза.

Грузинский чай Кроме вина Грузинская ССР была знаменита своим чаем. Его качество, по мнению Вильяма Похлебкина, было конкурентноспособным (на мировом уровне), хотя и с оговорками. Несмотря на то, что попытки наладить и организовать чайное производство предпринимались в Грузии ещё с середины XIX века, качество его оставляло желать лучшего, а объемы плантаций не достигали и 900 Га.

В начале 1920-х годов в Грузии были посажены молодые плантации, началась активная и плодотворная селекционная работа. В 1948 году Ксении Бахтадзе удалось вывести искусственные гибридные сорта чая: «Грузинский №1» и «Грузинский №2». За них она была удостоена Сталинской премии. Полученнный позже сорт «Грузинский селекционный №8» был способен выдерживать заморозки до -25. Этот сорт стал настоящей сенсацией.

Румынию, Иран, В советское время грузинский чай стал брендом, известным за пределами Союза. В конце 70-х он уже шел на экспорт в Чехословакию, Болгарию Польшу , ГДР, Венгрию Финляндию , Югославию, Афганистан Сирию , Южный Йемен и Монголию

Цветы, мандарины и теневая экономика

Советские люди не сильно разбирались в специфике этнического разнообразия кавказских народов, поэтому образ грузина, оборотистого и состоятельного дельца, был скорее собирательным. Однако в чем-то он был верным.

По части промышленного производства Грузинская ССР давала Советскому Союзу не так много, зато грузины обеспечивали советских граждан всем необходимым по части праздников: цитрусовыми, вином, чаем, табаком, минеральной водой.

Грузинская ССР, по данным экономиста Кеннана Эрика Скотта из Вашингтонского института, давала на советские прилавки 95% чая и 97% табака. Львиная доля цитрусовых (95%) также шла в регионы СССР из Грузии.