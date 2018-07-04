У КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией скопились сотни автомобилей

Северной Осетии в разгар летних отпусков сотни автомобилей скопились на российско-грузинской границе. На подъезде к контрольно-пропускному пункту «Верхний Ларс» пробка в 3 км. Пограничники и таможенники работают на пределе возможностей. Но даже так простоять в пробке придется 3-4 часа, передает телеканал «МИР 24».

Грузии и На родину в отпуск отправились граждане Армении Азербайджана . К ним присоединились туристы из России . В ближайшее время планируется обновление терминала, но на время ремонта он будет работать в штатном режиме.

«И нами, и Росгранстроем и Пограничной службой будут приниматься меры для того, чтобы, несмотря на проводимые инженерно-технические работы, пункт пропуска функционировал, и пассажиропоток не менялся, и грузопоток тоже», — рассказал начальник Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко

Добавлю, в рамках реконструкции планируют расширить подъездные пути к пункту пропуска. А также оснастить его современным оборудованием.

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