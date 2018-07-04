Шпион при снабжении. Министра обороны Грузии упрекнули в измене родине из‐за россиянина

Компания «Маргио» выиграла тендер по снабжению грузинской армии. Эта компания принадлежит Петре Девришадзе, которого осудили в Грузии за шпионаж в пользу России . Теперь оппозиционная партия ЕНД просит призвать к ответу министра обороны Левана Изорию . Члены партии также обвинили его в «измене родине». Сам же Девришадзе считает скандал происками конкурентов и переставать снабжать грузинскую армию не намерен.

В Грузии выяснили, что госзакупки для армии занимается компания, которая принадлежит гражданину РФ. Осужденный в 2010 году за шпионаж в пользу России, Петре Девришадзе снабжает армию Грузии компьютерами и оборудованием. Такие подробности вылезли наружу после журналистского расследования. Его показали на местном телеканале «Рустави-2», близкой к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили

Компания Девришадзе «Маргио» победила в тендере по снабжению армии рюкзаками, сумками, летней формой, палатками и другими изделиями небоевого назначения. В связи с этим оппозиционная партия «Единое национальное движение», в которую входил Саакашвили, призывает министра обороны Левана Изорию ответить за это. Один из членов партии отметил, что это и вовсе «измена родине». По их мнению, непозволительно, чтобы «российский шпион» снабжал армию Грузии.

Министр обороны отказывается посещать парламент для слушания по этому делу. В свою очередь он отметил, что на данный момент тендеры происходят в электронном виде и анонимно. Заранее невозможно узнать, кто стоит за той или иной компанией. Да и министерство обороны не имеет законных механизмов помешать окомпании Девришадзе участвовать в тендерах.

«Это попытка дискредитации министра обороны. Но ничего у них не выйдет. Эта тема началась из-за последнего тендера, который объявило Минобороны на закупку обуви для военных. Я предложил самую низкую цену. А конкуренты этого не смогли перенести. Ну не стрелять же им в меня на улице? Вот они подкупили журналиста студии «Монитор» и потом распиарили это так, будто большинство тендеров было выиграно в то время, когда министром стал Леван Изория», — сообщил Петре Девришадзе «Тбилисской неделе».

Грузинские политические игры

С 2014 года тендеры выигрывают исключительно две компании: «Маргио», которая принадлежит Девришадзе, и «Глобал трейд групп», которая принадлежит его жене. На госзаказах за последние несколько лет они получили более четырех миллионов лари (101 миллион рублей). Петре Девришадзе считает обвинения в свой адрес «происками конкурентов», которые просто были не в состоянии предоставить такую же выгодную цену. Но отказываться сотрудничать с грузинской армией он не намерен. Он будет продолжать «исправно снабжать ее высококачественными изделиями».

Политолог и член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили уверен, что тендер был честным и прозрачным. В данной ситуации можно сказать, что это лишь претензии со стороны оппозиции, но не более того. «Оппозиция — это „Единая национальное движение“, партия, принадлежащая ранее Саакашвили. Я вижу больше политический подтекст здесь», — рассказал он «360».

Все, что происходит вокруг тендера, простые разговоры. Реальные обвинения могут выдвинуть только правоохранительные органы . Оппозиция просто не имеет права выдвигать такие обвинения. «Я считаю, что это политические игры», — сказал собеседник.

Политолог, военный эксперт и бывший руководитель департамента НАТО МИД Грузии Вахтанг Маисая также уверен, что тендер проходил в рамках закона. После «кровавого тоталитарного режима Саакашвили» все госсзакупки осуществляются по имеющимся стандартам, рассказал он «360».

Разгром российской шпионской сети

В 2010 году в ходе операции «Энвер» задержали 13 человек, одним из которых и был Петре Девришадзе. Всех их обвинили в шпионаже в пользу России. Тогда считали, что операция стала самой крупной по разгрому российской шпионской сети в Грузии. Петре Девришадзе признал вину и уже в 2011 году был освобожден. Как сообщает «Коммерсант», его обменяли на гражданина Грузии, которого осудили в России за шпионаж.

В 2012 году, когда произошла смена власти, он обратился в прокуратуру с просьбой пересмотреть дело. Однако обвинения с Девришадзе не сняли, но в прокуратуре его статус не обсуждается.

Вахтанг Маисая уверен, что Девришадзе осудили за то, чего он не совершал. «Это классический пример, как действовал кровавый тоталитарный режим и как сшивали и фабриковали дела не хуже, чем при режиме Сталине», — рассказал эксперт. Однако он уверен, что все эти вопросы не создадут трудностей для дальнейшего сотрудничества с компаниями Девришадзе.

Собеседник вспомнил, что в момент, когда Девришадзе представили обвинения, ему даже не сказали, в пользу какой страны он работал. Как только он оформил «сделку со следствием» и признал вину, его сразу отпустили. Маисая уверен, что все приговоры были липовые. Эксперт отметил, что не стоит даже обращать внимание на прошлое при режиме Саакашвили, так как все приговоры были составлены «комично и по-идиотски» и они просто не должны иметь силы.