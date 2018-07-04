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Грузия лишила православную церковь налоговых льгот
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Грузия лишила православную церковь налоговых льгот 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Конституционный суд Грузии упразднил норму налогового кодекса, по которой Грузинская православная церковь (ГПЦ) освобождалась от уплаты НДС в период строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи.
Решение суда вынесено по результатам рассмотрения иска ряда религиозных конфессий, которые в марте 2017 года потребовали оценить норму об освобождении только ГПЦ от уплаты НДС, передает «Интерфакс».
Суд решил, что сравниваемые религиозные объединения равноправны, а «особая роль» ГПЦ «связана с ее историческим вкладом и не служит созданию в будущем привилегированного правого положения для православной христианской религии». Поэтому норма «представляет собой дискриминационное регулирование».
Напомним, в июне в грузинском патриархате высказались за независимую украинскую церковь.
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