В МВД предложили выдавать лицам без гражданства временные документы после решения Конституционного суда

Министерство внутренних дел предлагает ввести новый тип удостоверения личности, который будут выдавать в России лицам без гражданства. Об этом говорится в проекте поправок, имеющемся в распоряжении редакции.

«Проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства». Предполагается оформление и выдача указанным лицам временного документа, удостоверяющего личность лица без гражданства на территории РФ», — говорится в документе.

Общественное обсуждения проекта поправок завершится 18 июля. В проекте уточняется, что поправки подготовлены на основании постановления Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.7 КоАП РФ в связи с жалобой лица без гражданства Ноэ Мсхиладзе ». В частности, поправки коснутся людей, имеющих паспорт гражданина СССР образца 1974 г.

В 2017 г. Конституционный суд РФ вынес постановление по жалобе Н. Мсхиладзе, не имеющего гражданства. Как сообщал правозащитный центр «Мемориал», Н. Мсхиладзе родился в Грузинской ССР, после чего переехал в Санкт-Петербург . В 2014 г. было принято решение о нежелательности его пребывания в России, и его поместили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ).

Грузия отказалась принимать Н. Мсхиладзе, поскольку у него не было грузинского гражданства. В итоге его освободили в августе 2015 г., однако в декабре того же года против мужчины возбудили административное дело по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). Н. Мсхиладзе вновь оштрафовали и направили в петербургский СУВСИГ для последующего выдворения. Сообщалось, что он находился с тех пор в СУВСИГ, поскольку ни Грузия, ни другие страны не согласились принять мужчину.

В мае 2017 г. Конституционный суд признал неконституционными нормы КоАП, которые не позволяют лицам, не получившим гражданство в стране пребывания, обжаловать обоснованность их содержания в СУВСИГ.