Греция решила выдать Франции пойманного вора-олигарха

Правительство Греции приняло решение одобрить экстрадицию во Францию грузинского вора в законе Лашу Шушанашвили, известного в криминальных кругах, как Лаша Руставский. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает Associated Press

Как отмечается, после экстрадиции 57-летний главарь грузинской мафиии присоединится к другим арестованным криминальным авторитетам, которые уже находятся во Франции под следствием.

30 мая стало известно, что Лаша Шушанашвили заявил о намерении «очистить свое имя» ради дочери-студентки, которая учится в одном из университетов Москвы

Первые судебные заседания по вопросу экстрадиции воров в законе Лаши Руставского, Мераба Асанидзе (Чикора) и Нодара Шукакидзе (Нодо Глданский) во Францию должны были состояться 24 апреля и 2 мая. Однако оба были отменены по причине госпитализации Шушанашвили, пожаловавшегося на внезапное ухудшение самочувствия.

Все трое грузинских криминальных авторитетов и еще около 40 уроженцев Грузии были задержаны в середине апреля в Греции и во Франции в результате крупной полицейской операции «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie).