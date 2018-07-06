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Греция решила выдать Франции пойманного вора-олигарха
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Греция решила выдать Франции пойманного вора-олигарха 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Греции приняло решение одобрить экстрадицию во Францию грузинского вора в законе Лашу Шушанашвили, известного в криминальных кругах, как Лаша Руставский. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает Associated Press.
Как отмечается, после экстрадиции 57-летний главарь грузинской мафиии присоединится к другим арестованным криминальным авторитетам, которые уже находятся во Франции под следствием.
30 мая стало известно, что Лаша Шушанашвили заявил о намерении «очистить свое имя» ради дочери-студентки, которая учится в одном из университетов Москвы.
Первые судебные заседания по вопросу экстрадиции воров в законе Лаши Руставского, Мераба Асанидзе (Чикора) и Нодара Шукакидзе (Нодо Глданский) во Францию должны были состояться 24 апреля и 2 мая. Однако оба были отменены по причине госпитализации Шушанашвили, пожаловавшегося на внезапное ухудшение самочувствия.
Все трое грузинских криминальных авторитетов и еще около 40 уроженцев Грузии были задержаны в середине апреля в Греции и во Франции в результате крупной полицейской операции «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie).
Лаша Шушанашвили считается олигархом от мира воров в законе с просторов бывшего СССР; он входил в ближний круг знаменитого криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан). В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Шушанашвили в новый санкционный список, направленный на борьбу против транснациональной преступной организации «Воры в законе».
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