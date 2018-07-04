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В Тбилиси убит тесть замминистра обороны Грузии
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В Тбилиси убит тесть замминистра обороны Грузии 

News.ru 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Житель Тбилиси устроил хаотичную стрельбу по людям и случайно убил родственника замминистра обороны Грузии Георгия Бутхузи. Пуля влетела в окно и попала прямо в грудь, из-за чего 67-летний мужчина скончался.
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