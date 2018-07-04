Елканов выиграл золото на юношеском первенстве мира по вольной борьбе 

В Загребе (Хорватия) проходит юношеское первенство мира по спортивной борьбе. Накануне россияне завоевали четыре награды — одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. Золото выиграл Дмитрий Елканов (до 80 кг), серебро в активе Иналбека Шериева (до 65 кг), бронзу взяли Валерий Андросов (до 48 кг) и Сергей Козырев (до 110 кг). Вольная борьба. Юношекое первенство мира. Загреб До 48 кг 1. Алихасан Амирли (Азербайджан). 2. Ричард Фигера (США). 3. Валерий Андросов (Россия) и Георгий Гегелашвили (Грузия).
До 55 кг 1. Джамшидбек Маруфов (Узбекистан). 2. Хаято Фуджита (Япония). 3. Симоне Винченцо Пироду (Италия) и Абулфаз Насиров (Азербайджан)… 8. Джамбулат Кизинов (Россия).
До 65 кг 1. Туран Байрамов (Азербайджан). 2. Иналбек Шериев (Россия). 3. Мохаммад Баги Каримисейфабад (Иран) и Бекзат Жалгассов (Казахстан).
До 80 кг 1. Дмитрий Елканов (Россия). 2. Мохаммадреза Эзатолла Гияси (Иран). 3. Милан Андрас Корчог (Венгрия) и Абе Эдвард Ассад (США).
До 110 кг 1. Амир Хоссейн Аббас Заре (Иран). 2. Даниэль Грегори Клифтон Керквлиет-младший (США). 3. Стоян Йорданов (Болгария) и Сергей Козырев (Россия).