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Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России
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Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 4 июля. Азербайджан рассматривает возможность отказа от увеличения поставок электроэнергии из России. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнерджи» Яхья Бабанлы.
"Из-за восстановления электроснабжения в Азербайджане страна может отказаться от увеличения объема импорта электроэнергии из России", — приводит в среду его слова агентство Trend.
Ранее представитель ведомства сообщил ТАСС, что Азербайджан ведет переговоры с Россией об увеличении импорта электроэнергии.
В ночь на вторник на большой территории республики было нарушено электроснабжение. По данным главы «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.
Согласно официальным данным, сбои возникли в энергоснабжении 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу.
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