Бакинское метро закрыто для пассажиров, работает в тестовом режиме

БАКУ , 4 июля. / ТАСС /. Бакинское метро в среду будет закрыто для пассажиров после масштабных сбоев в энергосистеме Азербайджана . Об этом говорится в совместном сообщении министерства транспорта , связи и высоких технологий страны, Бакинского транспортного агентства и метрополитена.

"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.

Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы. Все находившиеся в тот момент в метро пассажиры были оперативно эвакуированы. Хотя через несколько часов подача электричества возобновилась, метрополитен так и не открылся. Взаимен на линии были выпущены дополнительные автобусы, которые работали до глубокой ночи.

В ночь на вторник на большей части территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.

Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу. Утром 3 июля подача электроэнергии на большую часть территории страны возобновилась, но ближе к вечеру вновь произошел сбой.

По данным «Азерэнерджи», энергоснабжение Баку и регионов уже восстановлено.