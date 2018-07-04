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Бакинское метро закрыто для пассажиров, работает в тестовом режиме
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Бакинское метро закрыто для пассажиров, работает в тестовом режиме 

ТАСС 36 минут назад
БАКУ, 4 июля. /ТАСС/. Бакинское метро в среду будет закрыто для пассажиров после масштабных сбоев в энергосистеме Азербайджана. Об этом говорится в совместном сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий страны, Бакинского транспортного агентства и метрополитена.
"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.
Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы. Все находившиеся в тот момент в метро пассажиры были оперативно эвакуированы. Хотя через несколько часов подача электричества возобновилась, метрополитен так и не открылся. Взаимен на линии были выпущены дополнительные автобусы, которые работали до глубокой ночи.
В ночь на вторник на большей части территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы «Азерэнерджи» Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.
Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу. Утром 3 июля подача электроэнергии на большую часть территории страны возобновилась, но ближе к вечеру вновь произошел сбой.
По данным «Азерэнерджи», энергоснабжение Баку и регионов уже восстановлено.
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