Энергоавария в Азербайджане: ремонтные работы продолжаются

Авария на энергосетях Азербайджана нарушила работу Государственной нефтяной компании. На суше добыча нефти приостановлена, но на море продолжается за счет внутренних источников энергоснабжения, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс»

В ночь на вторник из-за аномальной жары вышел из строя трансформатор на Мингечевирской ГЭС. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. Сейчас ремонтные работы продолжаются. Энергоснабжение Баку восстановлено на 100%, регионов Азербайджана — на 80%.

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