Грузия может пострадать на саммите НАТО из-за Украины

Грузия может оказаться в незавидной ситуации на приближающемся саммите НАТО , если будет рассматриваться в одном пакете с Украиной , так как Будапешт уже объявил, что будет блокировать интеграцию Киева с Североатлантическим альянсом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

При этом тбилисская газета «Резонанси» отмечает, что сама Грузия находится в ожидании большого позитива от саммита НАТО в плане ее собственных реформ.

Аналитик Корнелий Какачия из «Института политики Грузии» отмечает, что Венгрия не имеет претензий к Грузии, но Тбилиси «может оказаться в проигрышной ситуации», если НАТО будет рассматривать Грузию и Украину пакетно.

«Объединение Грузии с Украиной становится проблематичным, — заявил эксперт в интервью изданию. — Если мы хотим видеть прогресс с НАТО, то не должны страдать из-за привязок к Украине. Наш МИД должен сделать все возможное, чтобы это не затормозило прогресс Грузии».

Издание отмечает, что в Брюсселе на саммите НАТО запланирована совместная комиссия альянса с Грузией и Украиной, что подтверждает — вопрос Грузии рассматривается в связке с Украиной.

«Грузии это создает проблемы, так как Венгрия заблокирует все, что связано с Украиной», — считает газета.

При этом отмечается, что в плане сближения с НАТО Грузия опережает Украину.

НАТО на саммите в 2008 году пообещало Грузии и Украине членство без указания сроков вступления.