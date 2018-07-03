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Грузия может пострадать на саммите НАТО из-за Украины
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Грузия может пострадать на саммите НАТО из-за Украины 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Грузия может оказаться в незавидной ситуации на приближающемся саммите НАТО, если будет рассматриваться в одном пакете с Украиной, так как Будапешт уже объявил, что будет блокировать интеграцию Киева с Североатлантическим альянсом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
При этом тбилисская газета «Резонанси» отмечает, что сама Грузия находится в ожидании большого позитива от саммита НАТО в плане ее собственных реформ.
Аналитик Корнелий Какачия из «Института политики Грузии» отмечает, что Венгрия не имеет претензий к Грузии, но Тбилиси «может оказаться в проигрышной ситуации», если НАТО будет рассматривать Грузию и Украину пакетно.
«Объединение Грузии с Украиной становится проблематичным, — заявил эксперт в интервью изданию. — Если мы хотим видеть прогресс с НАТО, то не должны страдать из-за привязок к Украине. Наш МИД должен сделать все возможное, чтобы это не затормозило прогресс Грузии».
Издание отмечает, что в Брюсселе на саммите НАТО запланирована совместная комиссия альянса с Грузией и Украиной, что подтверждает — вопрос Грузии рассматривается в связке с Украиной.
«Грузии это создает проблемы, так как Венгрия заблокирует все, что связано с Украиной», — считает газета.
При этом отмечается, что в плане сближения с НАТО Грузия опережает Украину.
НАТО на саммите в 2008 году пообещало Грузии и Украине членство без указания сроков вступления.
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