Проверено на себе. Помнят Саакашвили и всегда ждут русских

Всем гамарджоба! Я думаю, все догадались, что речь пойдет о путешествии в Грузию , страну необыкновенного гостеприимства, невероятных гастрономических вкусностей и настоящего вина. Давно мечтала побывать там и вот, наконец, решилась. Ехать самостоятельно — это интересный опыт, тем более, сейчас всю интересующуюся информацию можно найти в интернете, подобрать лучший маршрут, узнать о достопримечательностях, арендовать жилье и т.д.

Начала свое путешествие с Тбилиси , конечно же, предварительно забронировав жилье и обеспечив себе встречу в аэропорту, потому что страшили именно первые часы в Грузии. Но оказалось все проще и приятнее, языкового барьера почти совсем нет, обстановка благоприятная, люди радушные и самое главное всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего меня поразили их добрые воспоминания о времени, когда у власти был Михаил Саакашвили , который, по их мнению, изменил многое в стране, в том числе и внешний вид городов. Старый центр Тбилиси — это, конечно, главная достопримечательность. Его я обошла вдоль и поперек, сворачивая в узкие грузинские улочки, где среди тесно стоящих домиков были небольшие магазинчики сувениров, национальной одежды, сладостей, вин и специй. Особенно примечателен Тбилиси тем, что вперемешку со старинными домами стоят новые современные здания, удивляющие своим неповторимым внешним видом и вызывающие совершенно неожиданные ассоциации.

К примеру, Дом правосудия с крышей в форме лепестков, который местные жители называют поганки.

Ну и самое главное удовольствие ждет гостей Грузии в серных банях, которыми славится Тбилиси. Это целый комплекс, состоящий из нескольких отделений. Здесь и общий зал, где из кранов течет целебная вода, и отдельные кабинки: от простых на пару человек, где есть комната отдыха и небольшой зал с купелью (вода около 40 градусов), до изысканных, стены и пол которых украшены плиткой с фресками, выдержанными в национальном стиле. Удивило и порадовало, что нет резкого сильного запаха от воды, кожа действительно становится мягкой и бархатистой, ну и просто хороший релакс.

План посещения Тбилиси был выполнен в полной мере. Домой я улетала из аэропорта Батуми , поэтому он и стал следующим пунктом моего путешествия. Добралась без проблем на комфортабельном двухэтажном скоростном поезде. Приятно поразили чистые улицы, какие-то нереальные высотные космические здания, которые теснят невысоких старожилов, шикарная набережная с удивительными скульптурными композициями для селфи гостей и все то же гостеприимство.

Хозяин отеля, начиная со слов «Доброе утро!», всегда угощал домашним вином и сырами и собственноручно готовил для всех завтрак. А уж о блюдах, я думаю, и говорить не нужно, шашлыки, куропатки, всевозможные хачапури, хинкали, чахохбили, сациви, харчо, ароматные соусы и наваристые супы, это все не может оставить равнодушным любого человека.

После непродолжительного охлаждения отношений с Грузией интерес к этой удивительной стране вспыхнул с новой силой, и многие туристы уже успели там побывать. Это небольшая страна с множеством интересных и красивых мест, где каждый найдет для себя что-то по душе. А в условиях современной действительности Грузия может похвастаться и доступными ценами, хотя, как и в любой стране, здесь можно включить режим тотальной экономии или отдохнуть с королевским размахом. Ну и напоследок совет, планируя следующий отпуск, задумайтесь о поездке в Грузию, русских там ждут.