Ещё
Азербайджан остался без света. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан остался без света. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несколько городов Азербайджана оказались отключены от света. На улицах и дорогах стоит полный мрак. Соответствующее видео опубликовал владелец компании RNS Group Руслан Нуриев на своей странице в Instagram.
В компании «Азерэнерджи» пояснили, что произошла авария на Мингеаурской ГРЭС, где вышла из строя часть системного оборудования. Причиной стала аномальная жара.
Подачу электричества удалось восстановить в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Хазарском, Апшеронском районах Баку, в Сумгаите, в северной и западной части страны.
Ситуация должна измениться в лучшую сторону к утру вторника, 3 июля.
Ранее глава государства Ильхам Алиев взял под личный контроль ситуацию с аварией на электростанции. Ремонтные работы незамедлительно начались на подстанции.
360tv.ru: последние новости
Власти Абхазии ограничат ночную торговлю алкоголем Шведский суд поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом» Украинских поклонников возмутил выход Земфиры с российским триколором на сцену в Минске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены виновные в отравлении Скрипалей123
Российский танк признан худшим в мире325
Украина грозит нанести болезненный удар Кремлю62
Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры150
На Украине по-новому объяснили потерю Крыма53
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение