Азербайджан остался без света. Видео

Несколько городов Азербайджана оказались отключены от света. На улицах и дорогах стоит полный мрак. Соответствующее видео опубликовал владелец компании RNS Group Руслан Нуриев на своей странице в Instagram.

В компании «Азерэнерджи» пояснили, что произошла авария на Мингеаурской ГРЭС, где вышла из строя часть системного оборудования. Причиной стала аномальная жара.

Подачу электричества удалось восстановить в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Хазарском, Апшеронском районах Баку , в Сумгаите, в северной и западной части страны.

Ситуация должна измениться в лучшую сторону к утру вторника, 3 июля.