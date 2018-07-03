Азербайджан остался без света. Видео 

Несколько городов Азербайджана оказались отключены от света. На улицах и дорогах стоит полный мрак. Соответствующее видео опубликовал владелец компании RNS Group Руслан Нуриев на своей странице в Instagram.
В компании «Азерэнерджи» пояснили, что произошла авария на Мингеаурской ГРЭС, где вышла из строя часть системного оборудования. Причиной стала аномальная жара.
Подачу электричества удалось восстановить в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Хазарском, Апшеронском районах Баку, в Сумгаите, в северной и западной части страны.
Ситуация должна измениться в лучшую сторону к утру вторника, 3 июля.
Ранее глава государства Ильхам Алиев взял под личный контроль ситуацию с аварией на электростанции. Ремонтные работы незамедлительно начались на подстанции.