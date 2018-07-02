В Грузии подготовили аналог «Списка Магнитского»

Замечается новый виток напряженности между Грузией Россией . Закавказская республика вместе с Украиной намеревается войти в некий Центр противостояния «российской агрессии». Кроме того, в Грузии опубликован так называемый «список Отхозория-Татунашвили», в который вошли 33 гражданина Абхазии и Южной Осетии, которых Тбилиси обвиняет в преступлениях против грузинских граждан. Среди фигурантов списка — представители силовых и государственных структур этих государств.

Еще не так давно «грузинская тема» не сходила в России с телеэкранов и газетных полос. Внимание, уделявшееся в российских медиа Грузии, было, конечно, несоразмерно реальному политическому и экономическому «весу» этого маленького закавказского государства с населением менее четырех миллионов человек. Но на то были свои причины. Именно Грузию избрали стратеги в Вашингтоне в качестве одного из плацдармов для дальнейшего наступления на Россию. Войдя в НАТО , Грузия, по их замыслам, должна была стать центром притяжения и кристаллизации всех антироссийских сил Кавказа, в том числе и российского Северного Кавказа. Чтобы не допустить подобного развития событий, руководство РФ вынужденно пошло на беспрецедентный шаг: признав бывшие грузинские автономии в качестве независимых государств и разместив на их территории свои военные базы, Россия навсегда закрыла вопрос о вступлении Грузии в НАТО. А вскоре и режим авантюриста Саакашвили был выметен из Грузии, и к власти пришли более прагматичные и вменяемые силы.

Казалось бы, «грузинская проблема» решена. Наметилась тенденция к улучшению отношений, на прилавки российских магазинов вернулись грузинские вина и боржоми. И Грузия исчезла из топа новостей. О ней писали только как о гостеприимной солнечной стране, винно-хинкальном царстве, рае для российских туристов. Почти как во времена СССР.

Однако не стоит забывать, что нынешняя Грузия — это не добродушная ГССР. «Грузинский проект» никуда не делся, просто его творцы сменили тактику в связи с изменением обстановки. Правящая коалиция «Грузинская мечта» и ее лидер олигарх Бидзина Иванишвили вроде бы предпринимают усилия по нормализации отношений с РФ. Но все шаги в этом направлении неизменно наталкиваются на сопротивление «бешеных» из команды экс-президента Саакашвили. Они неизменно выступают с провокационными инициативами, призванными подорвать наметившийся процесс сближения Москвы и Тбилиси.

После начала войны на Донбассе в Тбилиси под крышей организации «Свободная зона» (это молодежное крыло партии Саакашвили Единое национальное движение) фактически начал действовать вербовочный центр по отправке боевиков в зону АТО в помощь киевскому режиму. Грузинские «волонтеры» отметились и на майдане, и во время трагических событий в Одессе. Можно предположить, что некоторые из них, уничтожая русских на Украине, продолжают свою войну с Россией и мстят ей за поражение в Южной Осетии и Абхазии. И нынешнее якобы чуть ли не «пророссийское» руководство Грузии ничего не сделало, чтобы прикрыть этот гадюшник и пресечь отправку грузин в зону АТО.

Недавно в Грузии сменился премьер. Прежний, Георгий Квирикашвили , ушел в отставку, по его словам, из-за разногласий с коллегами. Новым премьером стал экс-министр финансов Мамука Бахтадзе , которого оппозиция считает «пророссийским политиком» по той причине, что он закончил магистратуру МГУ . Его кандидатура была выдвинута самим Иванишвили, так что нет сомнений, что его политика не станет расходиться с «генеральной линией».

И вот одна из свежих инициатив пророссийского Бахтадзе. Грузинское правительство 26 июня опубликовало «список Отхозория-Татунашвили», в который вошли 33 гражданина Абхазии и Южной Осетии. В грузинском парламенте документ лично представил новый премьер. Напомним, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили был задержан силовиками Южной Осетии, и 23 февраля умер в цхинвальской больнице. Цхинвал называет его смерть несчастным случаем, а Тбилиси утверждает, что он был убит. Гига Отхозория был убит в мае 2016 года на пропускном пункте Хурча-Набакеви между Абхазией и Грузией.

Список, как заявил на брифинге Бахтадзе, будет еще расширяться. Пока в него внесены 33 человека, которые обвиняются в преступлениях против граждан Грузии. Грузинский парламент уже обратился с призывом к международному сообществу о введении санкций в отношении внесенных в список лиц.