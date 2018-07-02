В Грузии подготовили аналог «Списка Магнитского» 

Санкции пока грозят лишь представителям Абхазии и Южной Осетии
Замечается новый виток напряженности между Грузией и Россией. Закавказская республика вместе с Украиной намеревается войти в некий Центр противостояния «российской агрессии». Кроме того, в Грузии опубликован так называемый «список Отхозория-Татунашвили», в который вошли 33 гражданина Абхазии и Южной Осетии, которых Тбилиси обвиняет в преступлениях против грузинских граждан. Среди фигурантов списка — представители силовых и государственных структур этих государств.
Еще не так давно «грузинская тема» не сходила в России с телеэкранов и газетных полос. Внимание, уделявшееся в российских медиа Грузии, было, конечно, несоразмерно реальному политическому и экономическому «весу» этого маленького закавказского государства с населением менее четырех миллионов человек. Но на то были свои причины. Именно Грузию избрали стратеги в Вашингтоне в качестве одного из плацдармов для дальнейшего наступления на Россию. Войдя в НАТО, Грузия, по их замыслам, должна была стать центром притяжения и кристаллизации всех антироссийских сил Кавказа, в том числе и российского Северного Кавказа. Чтобы не допустить подобного развития событий, руководство РФ вынужденно пошло на беспрецедентный шаг: признав бывшие грузинские автономии в качестве независимых государств и разместив на их территории свои военные базы, Россия навсегда закрыла вопрос о вступлении Грузии в НАТО. А вскоре и режим авантюриста Саакашвили был выметен из Грузии, и к власти пришли более прагматичные и вменяемые силы.
Казалось бы, «грузинская проблема» решена. Наметилась тенденция к улучшению отношений, на прилавки российских магазинов вернулись грузинские вина и боржоми. И Грузия исчезла из топа новостей. О ней писали только как о гостеприимной солнечной стране, винно-хинкальном царстве, рае для российских туристов. Почти как во времена СССР.
Однако не стоит забывать, что нынешняя Грузия — это не добродушная ГССР. «Грузинский проект» никуда не делся, просто его творцы сменили тактику в связи с изменением обстановки. Правящая коалиция «Грузинская мечта» и ее лидер олигарх Бидзина Иванишвили вроде бы предпринимают усилия по нормализации отношений с РФ. Но все шаги в этом направлении неизменно наталкиваются на сопротивление «бешеных» из команды экс-президента Саакашвили. Они неизменно выступают с провокационными инициативами, призванными подорвать наметившийся процесс сближения Москвы и Тбилиси.
После начала войны на Донбассе в Тбилиси под крышей организации «Свободная зона» (это молодежное крыло партии Саакашвили Единое национальное движение) фактически начал действовать вербовочный центр по отправке боевиков в зону АТО в помощь киевскому режиму. Грузинские «волонтеры» отметились и на майдане, и во время трагических событий в Одессе. Можно предположить, что некоторые из них, уничтожая русских на Украине, продолжают свою войну с Россией и мстят ей за поражение в Южной Осетии и Абхазии. И нынешнее якобы чуть ли не «пророссийское» руководство Грузии ничего не сделало, чтобы прикрыть этот гадюшник и пресечь отправку грузин в зону АТО.
Недавно в Грузии сменился премьер. Прежний, Георгий Квирикашвили, ушел в отставку, по его словам, из-за разногласий с коллегами. Новым премьером стал экс-министр финансов Мамука Бахтадзе, которого оппозиция считает «пророссийским политиком» по той причине, что он закончил магистратуру МГУ. Его кандидатура была выдвинута самим Иванишвили, так что нет сомнений, что его политика не станет расходиться с «генеральной линией».
И вот одна из свежих инициатив пророссийского Бахтадзе. Грузинское правительство 26 июня опубликовало «список Отхозория-Татунашвили», в который вошли 33 гражданина Абхазии и Южной Осетии. В грузинском парламенте документ лично представил новый премьер. Напомним, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили был задержан силовиками Южной Осетии, и 23 февраля умер в цхинвальской больнице. Цхинвал называет его смерть несчастным случаем, а Тбилиси утверждает, что он был убит. Гига Отхозория был убит в мае 2016 года на пропускном пункте Хурча-Набакеви между Абхазией и Грузией.
Список, как заявил на брифинге Бахтадзе, будет еще расширяться. Пока в него внесены 33 человека, которые обвиняются в преступлениях против граждан Грузии. Грузинский парламент уже обратился с призывом к международному сообществу о введении санкций в отношении внесенных в список лиц.
Правящая коалиция Грузии, похоже, мало чем отличается от оппозиции в плане антироссийских инициатив. Оно просто действует более осторожно. Недавно председатель украинского парламента Андрей Парубий сообщил о том, что США совместно с Украиной, Молдовой, Литвой, Польшей и Грузией планируют создание международного центра против «российской агрессии». Грузия, как видим, в первых рядах. То есть политика, за которую Грузия уже заплатила очень дорогую цену, навсегда потеряв около 20% своей территории, продолжается. И это именно та ситуация, когда уроки истории ничему не учат.