Американцы захватили Армению

Пророссийская Армения была костью в горле Запада. В итоге они решили применить там уже испытанный на Украине Грузии сценарий. В Армении произошел обычный майдан. Там пытаютя это представить, как антикоррупционную революцию. Но это оранжевый сценарий. Об этом в ходе конференции « Азербайджан — единственный союзник России на Южном Кавказе заявил российский политолог Валерий Коровин.

«Все слова об особом случае Армении и о том, что народ вышел на улицы против коррупции — чепуха. Это подготовленный американцами майдан и здесь нет никакой особенности», — сказал Коровин.

По его словам, после революции в Армении, у России на Южном Кавказе фактически остался только один союзник.

«Азербайджан превратился в единственного союзника России. И это факт. Что касается Грузии, то она самой первой была захвачена американцами. На данный момент именно с Азербайджаном у России налаживаются самые стратегические отношения», — сказал он.

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На конференции выступил председатель русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

По его словам, Азербайджан является мультикультурным государством, в котором проживают много народов. «В Азербайджане проживает 150 тысяч русских, которые с удовлетворением наблюдают над сближением Азербайджана и России. Русский язык в Азербайджане сохранился как язык межнационального общения. В Азербайджане сохранены и открываются новые русские школы», — сказал он.

У азербайджанского народа глубокая историческая память и он помнит, как вместе с российским народом противостоял фашизму, а затем армянской агрессии. Забелин рассказал, как многие русские вступили в первые годы карабахской войны вступили в ряды азербайджанской армии и воевали за территориальную целостность Азербайджана.

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«Мы внимательно следим за процессом строительства азербайджанской армии. Россия поставляет Азербайджану оружие. Россия заинтересована в усилении армии вашей страны. Нас беспокоит и активизация Вашингтона в регионе. Пусть услышат — нам здесь дядя Сэм не нужен. Россия должна прикрыть военно-воздушное пространство Азербайджана. И Россия может стать гарантом независимого и стабильного этого процветающего уголка в Южном Кавказе», — сказал Игорь Коротченко.

Коротченко также коснулся и карабахского урегулирования: «Карабахская проблема сложная, не простая ее надо решать, и мы приехали сюда, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией».

Конечно же, Россия как сопредседатель МГ ОБСЕ , как дружественная страна Азербайджану и Армении желает мирного скорейшего мирного решения конфликта.

«Кровь, войны, страдания — не метод решения карабахского конфликта, было бы лучше, чтобы конфликт нашел политического решения», сказал он. Говоря о российско-армянских отношениях, то Коротченко отметил, что он не думает, что Пашинян отвернется от России, так как это будет иметь катастрофические последствия для Армении самой. «Да мы понимаем, что нынешнее правительство в Армении популистское, там много некомпетентных людей, с сомнительной биографией, но несмотря на все это я не думаю, что оно перейдет красную черту с Москвой . Я не хотел, чтобы мои слова воспринимались, как вмешательство в армяно-азербайджанские противоречия, но вещи надо называть своими именами, что Пашинян пришел к власти путем госпереворота. Конечно, здесь не обошлось и без вмешательства США , иначе зачем Вашингтону нужно было содержать в Ереване большой дипломатический корпус. Но что произошло, то произошло, в конце концов армянскому народу жить с этим правительством. Но вместе с тем в Москве заинтересованы, чтобы в этой стране была стабильность», сказал он.

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Алексей Езубов. «Россия и Азербайджан — братские и союзнические страны. И мы должны здесь вместе, сообща и в союзе», заявил в своем выступлении депутат Госдумы от правящей Единой России

По словам депутата, весь мир признал Карабах азербайджанской территорией: «Армения, согласно Дорожной карте, разработанной Путиным, Алиевым и Саргсяном должна вернуть Азербайджану пять оккупированных районов. Путин заявил, что это неизменная российская позиция». По словам депутата, «Карабах также является неотъемлемой частью Азербайджана».

На конференции выступил лидер Международного Евразийского Движения Александр Дугин . В своем выступлении прокремлевский идеолог рассказал об истоках возникновения идеи проведения конференции на передовой линии в Карабахе.

По словам Александра Дугина, евразийское движение еще несколько лет назад заметило стремительное развитие российско-азербайджанских отношений, которые зиждились на личных доверительных отношениях президентов Путина и Алиева.

Инициативе президентов дали толчок представители экспертного сообщества двух государств. Дугин рассказал об инициативе Изборского клуба и Евразийского Международного Движения по укреплению партнерских и союзнических отношений двух стран — России и Азербайджана.

Дугин отметил, что Азербайджан смотрит в сторону евразийской интеграции. Президент Ильхам Алиев на открытии газопровода в Измире заявил, что «это вклад Азербайджана в создание евразийской многополярной экономической модели». Президент открыто заявил, что это было согласовано с Россией.

Дугин заявил, что Карабах — это неотъемлемая часть Азербайджана, и наше присутствие здесь показывает, что Россия, как на уровне общественности, так и государства полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

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Председатель комитета по правовым вопросам и госстроительству, глава российско-азербайджанской межпарламентской группы Али Гусейнли приветствуя участников конференции, заявил, что отношения Азербайджана и России носят братский характер.

Гусейнли рассказал, как это село было освобождено в результате успешной спецоперации азербайджанской армии в апреле 2016 года. По словам депутата, проведение конференции именно в 600 метрах от линии фронта свидетельствует о первостепенной роли, которую Азербайджан и Россия придают карабахскому урегулированию. А. Гусейнли отметил, что это село было восстановлено по личной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Известные представители российского политического истеблишмента, депутаты Госдумы России прибыли в освобожденное в ходе апрельской войны 2016 года село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, сообщает haqqin.az из Джоджуг Мерджанлы.

Гостей сопровождает председатель комитета по правовым вопросам и госстроительству, глава российско-азербайджанской межпарламентской группы Али Гусейнли. В эти минуты, как ранее сообщал haqqin.az, начнет свою работу вторая конференция в рамках проекта геополитическая ось Москва-Баку под эгидой «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе».

«Россия и Азербайджан — братские и союзнические страны. И мы должны здесь вместе, сообща и в союзе», — заявил в своем выступлении депутат Госдумы от правящей Единой России Алексей Езубов.

По словам депутата, весь мир признал Карабах азербайджанской территорией: «Армения, согласно Дорожной карте, разработанной Путиным, Алиевым и Саргсяном должна вернуть Азербайджану пять оккупированных районов. Путин заявил, что это неизменная российская позиция. Карабах также является неотъемлемой частью Азербайджана».