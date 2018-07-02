Время абрикосов: страны СНГ и Турция бьются за российский рынок

Сезон абрикосов в этом году начался раньше, чем обычно. В Армении Азербайджане весна была теплой. Абрикосы с Южного Кавказа начали продавать в России одновременно с узбекскими. Обычно они поступают, когда узбекские уже заканчиваются, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Занегин. Этим летом еще и турецкие абрикосы стали возвращаться на российский фруктовый рынок после прошлогоднего перерыва.

«Мы потребляем примерно 30-60 тысяч тонн абрикосов за год. Около 10-12% этого объема выращивается в нашей стране. Остальное — импортные поставки. Они идут из Казахстана , Армении и немного из Азербайджана. Последние годы поставщиком стала Сербия . Но можно предполагать, что это не совсем сербские абрикосы», — отметила генеральный директор информационного агентства Ирина Козий.

В Армении этим летом урожай собирают одновременно по всей стране. Обычно абрикосы созревают в Араратской области на две-три недели раньше, чем в других регионах страны. Из-за хорошего урожая оптовые цены на фермах заметно упали. Примерно 40 рублей за килограмм, если пересчитывать в российскую валюту. Это в полтора-два раза меньше, чем год назад.

«В этом году у нас хороший урожай абрикосов. Град выпадал редко. Сохранилась большая часть урожая. Экспорт в этом году уже составил 11 тысяч тонн. В основном, поставки идут на российский рынок. В прошлом году мы экспортировали 28 тысяч тонн абрикосов. В этом ожидаем рост поставок», — говорит заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян.

Краснодарские абрикосы созревают только во второй половине июля, поэтому пока конкуренции с российским продуктом на рынке нет. Нарастил поставки в этом году Узбекистан . При этом иногда узбекские абрикосы пытаются продавать под видом армянских. Узбекские мельче и не такие сладкие и ароматные, как армянские.

«Все ищут армянские абрикосы. После них никто не хочет покупать и есть другие. Армянский абрикос не зеленый, не гнилой и не мягкий», — подчеркивает продавец Ламар Герадзе.

Спелый абрикос можно узнать по аромату. Косточка должна легко отделяться от мякоти. Поверхность фрукта — сухая и гладкая. Можно сэкономить и купить недоспелые абрикосы. Они дойдут до кондиции при комнатной температуре в бумажном пакете за несколько дней. Дешевле армянских — абрикосы из Азербайджана. Для них Россия — тоже основной рынок сбыта.

«Абрикос занимает одно из ведущих мест, входит в первую пятерку сельхозпродукции, которая поставляется в Россию. В этом году в Азербайджане сложились благоприятные погодные условия, в отличие от прошлого года, поэтому урожайность была достаточно на высоком уровне. За последнюю неделю цены упали, потому что урожайность растет», — поясняет экономист Натиг Джафарли.

Россияне — главные покупатели абрикосов для всех стран СНГ, которые их экспортируют. Еще один традиционный поставщик — Молдова . Но в этом году там неурожай.

«Абрикос пострадал еще с зимы. Практически все почки у большинства сортов вымерзли. В мае был град, от которого пострадали деревья. Даже если мы соберем весь урожай, все равно не закроем наши затраты по абрикосу», — говорит директор фруктовой компании Алексей Иванов

Абрикосы на московском прилавке в несколько раз дороже, чем оптом на ферме. В основном из-за транспортных расходов. Наибольший разрыв цены у самого качественного товара доходит до 10 раз. Это абрикосы по 350 рублей за килограмм. Они полностью созрели на дереве. Привезти их свежими можно только самолетом.

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