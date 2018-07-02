«Харинама» в Тбилиси: члены общества Кришны провели уличную акцию

Представители международного общества Кришны называют «Харинамой» массовые уличные акции, в ходе которых они распевают имена своего бога.

Sputnik Грузия: последние новости

Игры престолов по-грузински – такого вы еще не видели!

Никогда ни за что не посещайте Грузию! – видео

Футбол для всех: «особенный» матч прошел в Тбилиси