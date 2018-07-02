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«Харинама» в Тбилиси: члены общества Кришны провели уличную акцию
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«Харинама» в Тбилиси: члены общества Кришны провели уличную акцию
Sputnik Грузия
51 минуту назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Смотрите на видео Sputnik
Грузия
, как проходило это религиозное мероприятие
Представители международного общества Кришны называют «Харинамой» массовые уличные акции, в ходе которых они распевают имена своего бога.
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