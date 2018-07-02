Саакашвили стал свекром 

Проживающий в США cтарший сын экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Эдуард женился на девушке из еврейской семьи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Саакашвили посетил в США свадьбу сына, хотя в последнее время в Грузии много говорили о том, что между ними есть серьезные разногласия, сообщает телекомпания «Рустави-2».
«У меня очень хорошее настроение», — сказал экс-президент, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы по различным делам.
«Невестка — очень хорошая девушка. Не имеет значения, какого она происхождения. Очень хорошо, что еврейского, семья ее очень хорошая, теплая, дружеская», — заявил бывший лидер Грузии.
В прошлом году Эдуард Саакашвили окончил учебу в Америке и остался там работать радиожурналистом в Пенсильвании.
Младший сын Саакашвили Николоз с матерью, голландкой Сандрой Руловс, проживают в Грузии. Сам Саакашвили, утративший гражданства Грузии и Украины, проживает на родине жены.
Михаил Саакашвили на заре политической карьеры в эпоху экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе говорил, что назвал старшего сына в его честь, но потом, уйдя в оппозицию к Шеварднадзе, передумал и заявил, что назвал сына в честь тестя.