Саакашвили стал свекром

Саакашвили посетил в США свадьбу сына, хотя в последнее время в Грузии много говорили о том, что между ними есть серьезные разногласия, сообщает телекомпания «Рустави-2».

«У меня очень хорошее настроение», — сказал экс-президент, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы по различным делам.

«Невестка — очень хорошая девушка. Не имеет значения, какого она происхождения. Очень хорошо, что еврейского, семья ее очень хорошая, теплая, дружеская», — заявил бывший лидер Грузии.

В прошлом году Эдуард Саакашвили окончил учебу в Америке и остался там работать радиожурналистом в Пенсильвании.

Младший сын Саакашвили Николоз с матерью, голландкой Сандрой Руловс, проживают в Грузии. Сам Саакашвили, утративший гражданства Грузии и Украины , проживает на родине жены.