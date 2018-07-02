Тасоев: Южная Осетия поучаствует в немецком фестивале 

Тасоев\: Южная Осетия поучаствует в немецком фестивалеИсполнитель Игорь Тасоев — первый в истории Международного фестиваля "Юрмала — Шансон" представитель Осетии.
"Хотелось, чтобы в этом году наша республика вновь приняла участие в этом фестивале. Однако его перенесли на 23−26 августа. В это время мы будем отмечать десятилетие признания независимости, поэтому на фестиваль поехать не получится. Но есть надежда, что в ноябре — декабре Южная Осетия будет представлена на международном фестивале в Германии", — отметил Тасоев.