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Тасоев: Южная Осетия поучаствует в немецком фестивале
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Тасоев: Южная Осетия поучаствует в немецком фестивале 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Тасоев\: Южная Осетия поучаствует в немецком фестивалеИсполнитель Игорь Тасоев — первый в истории Международного фестиваля "Юрмала — Шансон" представитель Осетии.
"Хотелось, чтобы в этом году наша республика вновь приняла участие в этом фестивале. Однако его перенесли на 23−26 августа. В это время мы будем отмечать десятилетие признания независимости, поэтому на фестиваль поехать не получится. Но есть надежда, что в ноябре — декабре Южная Осетия будет представлена на международном фестивале в Германии", — отметил Тасоев.
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