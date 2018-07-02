Vetements создали приложение об истории Грузии 

Вчера в Париже прошел показ Vetements. Одним из центральых референсов коллекции весна-лето 2019 стали личные переживания дизайнера бренда Демны Гвасалии о его детстве в Грузии, а также рефлексия на тему истории страны и страшных событий — геноцида — в 1992 году. Чтобы рассказать больше, команда Vetements разработала мобильное приложение. На некоторых вещах коллекции были напечатаны QR-коды, и при сканировании их через приложение, пользователь получал информацию о грузинском геноциде. Также, по словам дизайнера, 40 моделей на шоу были из Грузии: «Я хотел, чтобы они стали голосом молодежи, у которой его нет, которая подавлена политическим режимом — в Грузии нет свободы. Я пережил это и понял, что для меня это было очень болезненно, и мне нужно было это показать».