Армянский праздник Вардавар в Костроме: вода повсюду

Армянская национально-культурная автономия отметила в Костроме праздник Вардавар, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Вардавар — это армянский праздник в честь Преображения Господня. Известен своим обычаем взаимного обливания водой. В ряду армянских традиционных торжеств, Вардавар — самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян. У фонтана празднующие обливали друг друга водой, радовались, смеялись, пели и танцевали.

{slider}

Мы впервые проводим этот праздник в Костроме. Постарались привлечь к нему как можно больше народностей. Мы хотим создать дружественную атмосферу. В Костроме и так все хорошо, но мы хотим еще большего сплочения и понимания между людьми, — рассказал представитель союза Армянской молодежи города Костромы Ваге Арутюнян.