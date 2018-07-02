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Армянский праздник Вардавар в Костроме: вода повсюду
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Армянский праздник Вардавар в Костроме: вода повсюду 

k1news.ru 40 минут назад
Фото: k1news.ru
Армянская национально-культурная автономия отметила в Костроме праздник Вардавар, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Вардавар — это армянский праздник в честь Преображения Господня. Известен своим обычаем взаимного обливания водой. В ряду армянских традиционных торжеств, Вардавар — самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян. У фонтана празднующие обливали друг друга водой, радовались, смеялись, пели и танцевали.
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Мы впервые проводим этот праздник в Костроме. Постарались привлечь к нему как можно больше народностей. Мы хотим создать дружественную атмосферу. В Костроме и так все хорошо, но мы хотим еще большего сплочения и понимания между людьми, — рассказал представитель союза Армянской молодежи города Костромы Ваге Арутюнян.
На территории Костромской области проживают представители 104 национальностей, каждая из которых обладает своей уникальной культурой, традициями и обычаями. В регионе сегодня проживает более 15 тысяч армян, и такие праздники помогают сплочению национальных культур, уверены организаторы.
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