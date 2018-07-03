Энергоснабжение в Азербайджане частично восстановлено

Энергоснабжение в Азербайджане частично восстановлено, передает РИА «Новости» заявление главы отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхьи Бабанлы.

"Проблемы, возникшие в энергоснабжении из-за аварии в энергетической системе Азербайджана, частично устранены. В настоящее время председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов находится на месте аварии. В настоящее время расследуются причины аварии. Оперативно ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии", — заявил Бабанлы.