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Саакашвили «коллекционирует» тюремные сроки
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Саакашвили «коллекционирует» тюремные сроки 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Тбилисский городской суд вынес в отношении бывшего главы Грузии еще один вердикт. На этот раз по делу об избиении экс-депутата парламента Валерия Гелашвили, сообщает «МИР 24».
Эпизод 2005 года. Следствие доказало, что учинить расправу распорядился именно Саакашвили. Это было местью за критику в адрес президента. И вот приговор.
«Признать Михаила Саакашвили виновным, и в виде наказания присудить шесть лет лишения свободы. Заочно. Кроме того, в течение двух лет и трех месяцев Михаилу Саакашвили запрещается занимать должности в государственных структурах и органах местного самоуправления», — постановила судья Шорена Гунцадзе.
Сам Саакашвили пока путешествует по Европе. Но не мог оставить это решение без комментариев. Назвал его постановочным шоу:
«Это все издевательство над правосудием. Я удивляюсь, куда смотрит общественность и неправительственные организации. Ничего, осенью мы вернем власть народу, мы победим на президентских выборах», — сказал он.
Только как Саакашвили собирается побеждать на выборах в Грузии, если для него это уже второй вердикт? По первому делу об убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани он уже получил три года за «злоупотребление служебными полномочиями». Плюс к этому есть и третье дело. О пиджаках. Следствие считает, что бывший президент, когда руководил Грузией, потратил бюджетные деньги на костюмы, ботокс и массаж.
Сейчас идет расследование.
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