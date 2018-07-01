Карты на стол: будущих депутатов Южной Осетии обязали раскрыть личные данные

ЦХИНВАЛ, 1 июл — Sputnik Диана Козаева . Кандидаты на выборные посты в Южной Осетии теперь должны давать письменное согласие на обработку и трансграничную передачу своих персональных данных. Поправки в закон о персональных данных парламент республики принял на последнем заседании весенней сессии.

В Южной Осетии в июне будущего года предстоят очередные парламентские выборы. Одним из основных требований к кандидатам в депутаты является наличие ценза оседлости. То есть, будущий избранник народа должен проживать в республике не менее пяти лет, предшествующих его государственной регистрации в качестве кандидата.

При этом в республике, абсолютное большинство жителей которой имеет и российское гражданство, нет уполномоченного органа, фиксирующего передвижения граждан через границу с Россией . В то же время возможность получить необходимую информацию от российских коллег ограничена законом, поскольку персональные данные россиян охраняются федеральным законом по защите прав граждан, за исключением обстоятельств, связанных с оперативно-розыскными мероприятиями по уголовным делам и прочее.

"Кандидаты на выборную государственную должность должны дать письменное согласие на обработку и трансграничную передачу своих персональных данных. Мы, как граждане Южной Осетии, можем иметь гражданство другого государства, но если мы живем на территории республики, то должны жить по ее законам. Если человек не жил здесь пять лет, он не имеет права баллотироваться в парламент", — сказала глава парламентского Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Нонна Тедеева.

Ряд депутатов выступили против подобных поправок в закон, посчитав, что они противоречат Конституции и нарушают права граждан.

Депутат Зита Бесаева подчеркнула, что государство не может обязывать гражданина предоставлять свои персональные данные при выдвижении на выборные должности, поскольку эта норма нарушает не только законодательство Южной Осетии, но и международные конвенции.

"К тому же большинство наших граждан обладают двойным гражданством, а в России в этой сфере действуют другие нормы, поэтому российская сторона не будет предоставлять данные о своих гражданах по запросу югоосетинских органов власти", — сказала она.

Депутатов, посчитавших новые требования законными и своевременными, оказалось больше. Депутат Роза Валиева заявила, что люди, покинувшие республику в трудные годы, не имеют права претендовать на выборные должности.

Вице-спикер Сергей Харебов внес другое предложение — ввести ценз для министров и других высокопоставленных чиновников, поскольку, по его мнению, они несут не меньшую ответственность перед народом.

В обсуждении приняла участие и глава Верховного суда Олеся Кочиева , поддержавшая инициативу парламентариев. Она уверена, что избиратели имеют право знать, чем занимается кандидат, потому что Центризбирком зачастую не обладает информацией о том, чем владеет кандидат за пределами Южной Осетии, чем он занимался и прочее.

Она отметила, что поддерживает введение таких же норм в отношении граждан, назначаемых на государственные должности.

Спикер Петр Гассиев добавил, что жители Южной Осетии, постоянно проживающие в республике, включая депутатов действующего созыва, не подпадают под действие законопроекта.

По итогам обсуждения поправки поддержали 19 депутатов, шесть высказались против, три парламентария воздержались от голосования.