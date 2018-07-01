В парламенте Грузии инициировано объявление режима Саакашвили преступным

«Патриоты», которые имеют шесть из 150 мандатов в парламенте Грузии, предлагают в течение шести месяцев осудить всех главных фигурантов «режима Саакашвили-Бокерия (бывший секретарь СНБ Грузии, который считается идеологом периода правления экс-президента Грузии».

Период правления Саакашвили «Альянс патриотов» называет «преступным, авторитарным режимом».

В перечислении основных преступных действий — нарушение прав человека и тотальное ущемление бизнеса, жестокий разгром оппозиции, физическое уничтожение недовольных, а также действия, которые привели к «оккупации» Россией 22% территории Грузии.

Напомним, что Саакашвили заочно осужден в Грузии на три и шесть лет лишения свободы по разным делам.