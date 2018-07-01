В парламенте Грузии инициировано объявление режима Саакашвили преступным 

«Альянс патриотов» инициировал объявление режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах «преступным», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Патриоты», которые имеют шесть из 150 мандатов в парламенте Грузии, предлагают в течение шести месяцев осудить всех главных фигурантов «режима Саакашвили-Бокерия (бывший секретарь СНБ Грузии, который считается идеологом периода правления экс-президента Грузии».
Период правления Саакашвили «Альянс патриотов» называет «преступным, авторитарным режимом».
В перечислении основных преступных действий — нарушение прав человека и тотальное ущемление бизнеса, жестокий разгром оппозиции, физическое уничтожение недовольных, а также действия, которые привели к «оккупации» Россией 22% территории Грузии.
Напомним, что Саакашвили заочно осужден в Грузии на три и шесть лет лишения свободы по разным делам.