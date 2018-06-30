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Азербайджанский художник изобразил истинное лицо полиции по всему миру в сатирических иллюстрациях
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Азербайджанский художник изобразил истинное лицо полиции по всему миру в сатирических иллюстрациях 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Гюндуз Агаев родился и вырос в Азербайджане. В 1998-2002 годах учился в Азербайджанской государственной художественной академии. Его имя знает весь мир благодаря сатирическим иллюстрациям, в которых художник неизменно поднимает неудобные и неприятные вопросы.
Изначально Агаев обратился к такому жанру в качестве протеста против несправедливости в своей стране и в итоге столкнулся с жестким давлением со стороны власти, его уволили из всех текущих проектов. В 2014 году ему пришлось покинуть Азербайджан.
В серии комиксов «Полицейские по всему миру» художник изображает офицеров стран, где, по его мнению, нарушают права человека, — России, Великобритании, Китая, Турции, Судана и так далее. Большинство иллюстраций носят сатирический и критический характер, но некоторые изображают «хороших полицейских».
Швеция.
Полиция в Иране.
Австралия.
Нидерланды.
Россия.
Великобритания.
Китай.
Индия.
Турция.
Арабские Эмираты.
Азербайджан.
Северная Корея.
Бразилия.
Милиция в СССР.
Судан.
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