Выборы президента Мадагаскара состоятся 7 ноября

Антананариву , 30 июня / Синьхуа / — Президентские выборы на Мадагаскаре состоятся 7 ноября. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении премьер-министра страны Кристиана Нтсая.

Заявление было опубликовано на официальном сайте резиденции премьер-министра после заседания правительства. В нем содержится призыв ко всем политическим силам сохранить сдержанность и совместно содействовать стабильному проведению президентских выборов. В заявлении отмечается, что если в первом туре выборов ни один из кандидатов не одержит победу, то второй тур пройдет 19 декабря.

В начале мая текущего года 73 депутата мадагаскарского парламента потребовали отстранить от должности президента страны Эри Радзаунаримампианину. Верховный конституционный суд Мадагаскара 25 мая принял решение, что Эри Радзаунаримампианина должен незамедлительно распустить правительство и в течение семи дней назначить нового и приемлемого для всех политических партий премьер-министра.

6 июня новый глава правительства Кристиан Нтсай был приведен к присяге. На церемонии вступления в должность премьер-министра он заявил, что сформированный им кабинет министров как можно скорее назначит дату президентских выборов и проведет «инклюзивные, прозрачные и приемлемые для всех жителей страны» выборы. —0—