Архангельские авиаменеджеры предлагают Армении развивать региональную авиацию

По его словам, в Архангельске создается большой холдинг в собственности области, в который объединяются местные аэропорты, аэродромы, посадочные площадки. «У нас географически очень сложный регион… Мы, понимая, что можем потерять региональную авиацию и поставить под угрозу транспортную безопасность, начали выкупать приватизированные аэропорты и объединять под руководством аэропорта „Архангельск“. У нас в управлении уже около 15 аэропортов и посадочных площадок», — сказал Петросян.

Он отметил, что сейчас эти предприятия стали прибыльными, и не только вышли на самоокупаемость, но и платят налоги и дивиденды. «Мы уничтожили все стереотипы об убыточности региональной авиации. Я уверен, что в Армении тоже есть потенциал, наши проекты могут стать площадкой для развития здесь региональной авиации», — отметил гендиректор.

Он сообщил, что специалисты уже побывали в курортном городе Джермук — побратиме Архангельска, осмотрели аэропорт. «Мы сейчас переходим на ту стадию, когда подключаем технических специалистов для геодезии и экспертизы действующей полосы, чтобы понять, можно ли ее использовать или нужна серьезная реконструкция», — сказал Петросян.

По его словам, инициативу поддерживают губернаторы Архангельской области и Вайоцдзорской области Армении, мэр Джермука, глава Минтерриториального управления и развития Армении. Есть инвесторы, готовые вложить средства, заявил гендиректор.