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Архангельские авиаменеджеры предлагают Армении развивать региональную авиацию
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Архангельские авиаменеджеры предлагают Армении развивать региональную авиацию 

Прайм 2 часа назад
ЕРЕВАН, 29 июн /ПРАЙМ/. Армения может развивать региональную авиацию по примеру Архангельской области, сказал в пятницу РИА Новости гендиректор аэропорта «Архангельск» Ваге Петросян, участвовавший в Ереване в седьмом армяно-российском межрегиональном форуме.
По его словам, в Архангельске создается большой холдинг в собственности области, в который объединяются местные аэропорты, аэродромы, посадочные площадки. «У нас географически очень сложный регион… Мы, понимая, что можем потерять региональную авиацию и поставить под угрозу транспортную безопасность, начали выкупать приватизированные аэропорты и объединять под руководством аэропорта „Архангельск“. У нас в управлении уже около 15 аэропортов и посадочных площадок», — сказал Петросян.
Он отметил, что сейчас эти предприятия стали прибыльными, и не только вышли на самоокупаемость, но и платят налоги и дивиденды. «Мы уничтожили все стереотипы об убыточности региональной авиации. Я уверен, что в Армении тоже есть потенциал, наши проекты могут стать площадкой для развития здесь региональной авиации», — отметил гендиректор.
Он сообщил, что специалисты уже побывали в курортном городе Джермук — побратиме Архангельска, осмотрели аэропорт. «Мы сейчас переходим на ту стадию, когда подключаем технических специалистов для геодезии и экспертизы действующей полосы, чтобы понять, можно ли ее использовать или нужна серьезная реконструкция», — сказал Петросян.
По его словам, инициативу поддерживают губернаторы Архангельской области и Вайоцдзорской области Армении, мэр Джермука, глава Минтерриториального управления и развития Армении. Есть инвесторы, готовые вложить средства, заявил гендиректор.
Петросян отметил, что согласно выстраиваемой конструкции, в случае открытия прямого авиарейса Архангельск-Ереван, региональная авиация может доставить сотрудников крупных предприятий Архангельской области из армянской столицы на отдых в Джермук. «Копии такие у нас есть. Например, прилетел человек из Москвы, пересел в самолет и улетел на Соловки, чтобы посетить намоленные места и музеи», — сказал Петросян.
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