Из президентов — в уголовники-рецидивисты: за что Грузия «посадила» Саакашвили

На родину, впрочем, он вернется нескоро

Грузии заочно осудили экс-президента Михаила Саакашвили. Тбилисский суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году Валерия Гелашвили , в то время — депутата парламента. Конечно, этот приговор никак не повлияет на образ жизни политика, который, лишившись как грузинского, так и украинского гражданства, ныне обретается на родине своей жены — в Голландии . Вряд ли какая-либо европейская страна выдаст его грузинским правоохранительным органам. Так что Саакашвили может спать спокойно: перспектива оказаться на нарах ему не грозит. Впрочем, как и перспектива когда-либо вновь оказаться в Грузии.

Следствие установило, что Саакашвили поручил тогдашнему министру МВД Вано Мерабишвили избить Гелашвили после того, как в газете «Резонанси» в июне 2005 года вышло интервью депутата под заголовком: «Валерий Гелашвили уступит свой дом Саакашвили». В нем Гелашвили обвинил президента в захвате его недвижимости. В интервью также говорилось об аморальном поведении Саакашвили в личной жизни. В частности, о его связи с тогдашним пресс-секретарем Аланой Гаглоевой. Вопреки циркулирующему в СМИ с подачи журналистки Юлии Латыниной фейку, интервью Гелашвили не содержало оскорблений в адрес жены Саакашвили Сандры Рулофс. В нем просто была озвучена популярная в то время в Грузии версия, что Сандра сбежала от Миши к родителям в Голландию из-за его отношений с Гаглоевой.

Нападение на Гелашвили произошло 14 июля 2005 года. В результате избиения он получил серьезные травмы: переломы обеих челюстей, лицевых костей, травму черепа. Он чудом избежал пожизненной инвалидности. После этого он был вынужден покинуть Грузию. Вернулся на родину он только после смены власти и сразу же заявил о намерении добиться через суд возмещения материального ущерба за нанесенные ему травмы и конфискацию имущества.

Показания против Саакашвили по этому делу дали его бывшие соратники: экс-министр обороны Ираклий Окруашвили и одна из лидеров «революции роз» Нино Бурджанадзе . Согласно показаниям Окруашвили, Саакашвили лично дал поручение расправиться с Гелашвили тогдашнему министру МВД Вано Мерабишвили. Следствие установило, что Мерабишвили, в свою очередь, поручил организацию данной акции начальнику специального оперативного департамента МВД Ираклию Кодуа . Гелашвили избили переодетые сотрудники этого департамента и бойцы спецназа.

Напомним, что ранее Тбилисский суд уже приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Так что экс-президента Грузии уже с полным основанием можно называть рецидивистом. Впрочем, за него можно не переживать. Его жизни, здоровью и свободе ничто не угрожает. Хорошо быть политически гонимым мужем гражданки Нидерландов, хоть и без гражданства, зато под «зонтиком» западных спецслужб. Запад будет его холить и лелеять, беречь, и не выдаст в Грузию ни при каких условиях. Западные политики убеждены, что Саакашвили много сделал для продвижения интересов их стран на постсоветском пространстве.

А зря. Потому что, на мой взгляд, ни один политик не сделал так много для дискредитации идей западной демократии в глазах населения бывшего СССР, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.