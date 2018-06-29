Минкульт Армении призвал граждан сообщить о памятниках модернизма, которые стоит взять под охрану 

Министерство культуры Армении обратилось к жителям страны с просьбой помочь пополнить государственный реестр историко-культурных памятников.
Аэропорт Звартноц / Фото: Benoît Prieur / Wikimedia
Минкульт призвал сообщить об архитектурных памятниках советского модернизма и образцах монументального искусства, которые, по мнению граждан, стоит взять под охрану.
«Пополнение государственного списка историко-культурных ценностей будет происходить периодически и поэтапно. Многочисленные памятники советского модернизма получили высокую оценку армянских и международных экспертов», — сообщили в ведомстве.
Также Минкульт напомнил о том, что этим памятникам посвящены статьи в авторитетных журналах и книгах, но не все из сооружений, которые нравятся местным жителям и гостям, включены в реестр.