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Католикос всех армян призвал не устраивать акций с требованием его отставки в праздничный день
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Католикос всех армян призвал не устраивать акций с требованием его отставки в праздничный день 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Католикос всех армян Гарегин II выступил с  видеообращением
к верующим, в котором призвал не устраивать протестных акций с требованием его отставки 30 июня, когда Армянская апостольская церковь празднует день памяти 12 апостолов.
"Вот уже несколько недель группа армянских сынов, в числе которых также трое священников, во дворе церкви Святой Анны (в Ереване. — Прим. NEWSru.com) проводят
акции протеста
с требованием отставки Католикоса всех армян, — цитирует его  NEWS.am. — Они намерены провести подобное мероприятие и 30 июня в городе Эчмиадзин".
"В ответ на эту инициативу наши верные сыны из разных общин и духовные служители церкви распространили заявление, в котором отметили, что посетят Эчмиадзин с целью поддержки Католикоса", — отметил Гарегин II.
"Провокационные действия могут поставить под сомнение доброе имя наших верных сынов и добрую репутацию нашей церкви. Прошу, чтобы наши служители церкви воздержались от реализации своих планов", — подчеркнул католикос.
Пресс-канцелярия престола в Эчмиадзине распространила призыв духовного лидера всех армян ко всем верующим провести 30 июня «в молитвах», передает ТАСС.
Акции с требованием отказа Гарегина II от сана Католикоса всех армян проходят в Армении с 6 июня. В тот день около двухсот протестующих, включая представителей духовенства, собрались в центре Еревана, возле церкви Святой Анны. Протестующие заявляют, что только отречение Гарегина II поможет церковным реформам.
10 июня протестная акция переросла в драку. Когда Гарегин II после богослужения выходил из церкви, митингующие начали скандировать протестные лозунги, что и послужило поводом для потасовки.
На следующий день участники очередной акции собрались около церкви Святой Анны и провели митинг, который перерос в шествие по улицам Еревана с требованиями «нового католикоса в новой Армении».
Согласно законам Армянской апостольской церкви, Католикос избирается пожизненно. Гарегин II был избран Высшим духовным советом Католикосом всех армян и Верховным патриархом в 1999 году.
Премьер-министр страны Никол Пашинян со своей стороны заявил, что государство не вмешивается в церковные дела.
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