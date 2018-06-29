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Эксперт: В Астане показали российско-французский электровоз для Азербайджана
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Эксперт: В Астане показали российско-французский электровоз для Азербайджана 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
В Астане представили первый грузовой электровоз переменного тока для Азербайджана
Государственные железные дороги Азербайджана приобрели 40 грузовых электровозов переменного тока AZ8A мощностью 8800 кВт и 10 пассажирских двухсистемных электровозов AZ4A мощностью 4800 кВт. Общая стоимость составила €300 млн  Электровозы построены в Астане на совместном предприятии французской компании Alstom и российской — Трансмашхолдинг. Данные электровозы разработаны на самой современной локомотивной платформе Alstom Prima II.
В отличие от казахстанских электровозов KZ8A и KZ4AT, рассчитанных на работу при температуре от —40С до +40С, азербайджанские электровозы рассчитаны на условия работы при температуре от —25С до +50С.
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