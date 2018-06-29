Эксперт: В Астане показали российско-французский электровоз для Азербайджана

Астане представили первый грузовой электровоз переменного тока для Азербайджана

Государственные железные дороги Азербайджана приобрели 40 грузовых электровозов переменного тока AZ8A мощностью 8800 кВт и 10 пассажирских двухсистемных электровозов AZ4A мощностью 4800 кВт. Общая стоимость составила €300 млн Электровозы построены в Астане на совместном предприятии французской компании Alstom и российской — Трансмашхолдинг . Данные электровозы разработаны на самой современной локомотивной платформе Alstom Prima II.

В отличие от казахстанских электровозов KZ8A и KZ4AT, рассчитанных на работу при температуре от —40С до +40С, азербайджанские электровозы рассчитаны на условия работы при температуре от —25С до +50С.