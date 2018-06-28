В Армении на год отсрочили введение рецептурной продажи лекарств

Армении на год отсрочили введение рецептурной продажи большинства лекарств, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на министра здравоохранения республики Арсена Торосяна.

«Решение откладывается до 1 июля 2019 года. Исключение составят наркотические и психотропные препараты, антибиотики, противогрибковые и антибактериальные лекарства, вакцины», — заявил чиновник.

Напомним, ранее правительство составило список медикаментов, которые планируют продавать исключительно по рецептам. В него вошли около 3000 препаратов, в том числе обезболивающие, гормональные средства, лекарства от онкологии и даже жаропонижающие.

Во время отсрочки чиновники планируют провести общественные обсуждения.

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