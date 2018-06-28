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В Армении на год отсрочили введение рецептурной продажи лекарств
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В Армении на год отсрочили введение рецептурной продажи лекарств 

Мир24 38 минут назад
В Армении на год отсрочили введение рецептурной продажи большинства лекарств, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на министра здравоохранения республики Арсена Торосяна.
«Решение откладывается до 1 июля 2019 года. Исключение составят наркотические и психотропные препараты, антибиотики, противогрибковые и антибактериальные лекарства, вакцины», — заявил чиновник.
Напомним, ранее правительство составило список медикаментов, которые планируют продавать исключительно по рецептам. В него вошли около 3000 препаратов, в том числе обезболивающие, гормональные средства, лекарства от онкологии и даже жаропонижающие.
Во время отсрочки чиновники планируют провести общественные обсуждения.
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