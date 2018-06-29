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Россия вернула Грузии двух оказавшихся на ее территории пограничников
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Россия вернула Грузии двух оказавшихся на ее территории пограничников 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Два грузинских пограничника, оказавшихся 27 июня на территории России, были переданы представителями погранведомства России грузинской стороне, сообщает МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они в среду направились на патрулирование дагестанского участка государственной границы, а затем по неустановленным пока причинам оказались на территории России.
Эти пограничники служат в Лагодехском управлении пограничной полиции на востоке Грузии.
Грузинские СМИ назвали имена пограничников: это Коба Мачарашвили и Георгий Кереселидзе.
Тбилиси теперь досконально изучит все обстоятельства инцидента.
Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.
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