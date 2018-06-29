Россия вернула Грузии двух оказавшихся на ее территории пограничников 

Два грузинских пограничника, оказавшихся 27 июня на территории России, были переданы представителями погранведомства России грузинской стороне, сообщает МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они в среду направились на патрулирование дагестанского участка государственной границы, а затем по неустановленным пока причинам оказались на территории России.
Эти пограничники служат в Лагодехском управлении пограничной полиции на востоке Грузии.
Грузинские СМИ назвали имена пограничников: это Коба Мачарашвили и Георгий Кереселидзе.
Тбилиси теперь досконально изучит все обстоятельства инцидента.
Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.