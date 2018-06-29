Россия вернула Грузии двух оказавшихся на ее территории пограничников

Они в среду направились на патрулирование дагестанского участка государственной границы, а затем по неустановленным пока причинам оказались на территории России.

Эти пограничники служат в Лагодехском управлении пограничной полиции на востоке Грузии.

Грузинские СМИ назвали имена пограничников: это Коба Мачарашвили и Георгий Кереселидзе.

Тбилиси теперь досконально изучит все обстоятельства инцидента.

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.