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Грузия попросила Россию выдать заблудившихся пограничников
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Грузия попросила Россию выдать заблудившихся пограничников 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Грузия и Россия в четверг договорились о выдаче двух грузинских пограничников, которые накануне направились на патрулирование дагестанского участка государственной границы, а затем по неустановленным пока причинам оказались на территории России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинское МВД.
Эти пограничники служат в Лагодехском управлении пограничной полиции на востоке Грузии.
Передача должна быть проведена в пятницу.
После передачи пограничников Тбилиси досконально изучит все обстоятельства инцидента.
Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.
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