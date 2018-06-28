Грузия попросила Россию выдать заблудившихся пограничников

Грузия и Россия в четверг договорились о выдаче двух грузинских пограничников, которые накануне направились на патрулирование дагестанского участка государственной границы, а затем по неустановленным пока причинам оказались на территории России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД Тбилиси со ссылкой на грузинское МВД

Эти пограничники служат в Лагодехском управлении пограничной полиции на востоке Грузии.

Передача должна быть проведена в пятницу.

После передачи пограничников Тбилиси досконально изучит все обстоятельства инцидента.

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.