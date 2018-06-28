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Цхинвал забирает у Грузии советские земли
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Цхинвал забирает у Грузии советские земли 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Министерство иностранных дел Южной Осетии выступило с заявлением, которое можно расценить как предъявление территориальных претензий Тбилиси. Речь идёт о значительной территории как непосредственно граничащей с республикой, так и о землях компактного проживания осетин в центре Грузии.
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Южной Осетии, Цхинвал неоднократно обращался к Тбилиси с предложением обсудить демаркацию границы, но не нашёл понимания, а потому республика вынуждена самостоятельно начать обустройство своей границы. В тексте заявления пояснятся, какие именно земли Цхинвал считает утраченными:
«На сегодняшний день Республика Южная Осетия оказалась приблизительно в тех границах, в которых была создана югоосетинская автономия в 1922 году. На самом деле осетинская территория много больше… Куда более уместно и необходимо говорить об аннексии советской Грузией восточной части Осетии, ущелья Тырсыгом, Кудыком и Кобийская котловина, которую без волеизъявления осетинского народа незаконно отторгли большевики в пользу вновь образованной Грузинской ССР. Вне территории Осетии также оказались и места компактного расселения осетин в соседнем Душетском районе Грузии, Восточная Осетия, оказавшись вне границ автономии, а затем и государственности Южной Осетии, стала легкой добычей для грузинской экспансии…».
Global Look Press/Vladimir Valishvili
Военная операция в зоне боевых действий, Грузия 2008
Обозначенные МИД ЮО ущелья находятся восточнее республики и занимают площадь, примерно равную трети самой Южной Осетии. Особо надо сказать о крае Триалетская Осетия, который в заявлении МИД обозначен как «места компактного расселения осетин… вне границ автономии». Это довольно обширная территория в самом центре Грузии вокруг Триалетского хребта между Гори и Боржоми. В 1920 и 1921 годах ревком Южной Осетии и югоосетинская организация РКП (б), которые тогда подчинялись Советской России и противостояли меньшевистской Грузинской Демократической Республике, неоднократно принимали решения о включении Триалетской Осетии в состав югоосетинской автономии. Однако после советизации Грузии Москва решила разделить земли иначе.
Global Look Press/Vladimir Valishvili
Баррикады на дороге в Цхинвали, Южная Осетия 2008
В советское время на территории Грузии за пределами Юго-Осетинской АССР проживало значительно больше осетин, чем на территории самой автономии. По данным переписи 1989 года, на землях Ю-О АССР проживало 65,2 тысячи человек, а за её пределами — 98,8 тысяч, причём около 40 тысяч осетин жили в Триалетской Осетии. Однако к настоящему моменту ситуация сильно изменилась. Согласно переписи 2014 года, в Грузии проживает 14,4 тысячи осетин (из них около 4 тысяч в Тбилиси), а население Южной Осетии составляет около 60 тысяч человек. Так что если претензии Цхинвала имеют под собой некоторые исторические предпосылки, то безосновательны с точки зрения современного расселения людей.
Global Look Press/Vladimir Valishvili
Штурмовик ВС РФ в небе над Южной Осетией 2008
Заявление МИД ЮО также противоречит нынешнему положению на границе с Грузией. «Рубежи Южной Осетии сегодня охраняются российскими пограничниками, именно они участвуют в процессе демаркации границы, который сейчас близок к завершению. Идея об утраченных землях осетин Цхинвалом поднималась много раз, но согласно всем международным нормам республика останется в границах Юго-Осетинской АССР», — заявил News.ru старший научный сотрудник Института Востоковедению РАН кавказовед Александр Скаков.
wikipedia.org/public domain/PlatonPskov
Триалетская Осетия на карте Грузии
Выпущенный Цхинвалом документ вызвал широкую дискуссию в интернете. Некоторые пользователи сети уверены, что Южная Осетия не сделала бы заявления без одобрения Москвы. Продолжая эту логику делаются замечания, что Триалетская Осетия почти граничит с Джавахетией, где компактно проживают армяне. Причём в Армении ранее различные политические и общественные деятели говорили, что необходимо вернуть эти земли. Таким образом, как делают вывод некоторые пользователи сети, сегодня для Грузии появилась реальная угроза исчезнуть с карты мира.
«На мой взгляд, нынешнее заявление Цхинвала сделано по собственной инициативе, — говорит Александр Скаков. — В случае отношений с небольшими государствами вроде Южной Осетии довольно часто возникает ситуация, когда «хвост виляет собакой». Безусловно, Москве не нужно обострение отношений с Грузией». По мнению эксперта, Россия в принципе не могла инициировать такое заявление МИД Южной Осетии.
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